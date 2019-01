Starea drumurilor

Temperatura maximă a fost cuprinsă între -6 grade la Ocna Şugatag şi -3 grade la Sighetu Marmaţiei. Stratul de zăpadă este prezent pe arii extinse şi măsoară până la 79 cm la Firiza, unde a nins cel mai mult.

Dimineaţă, temperatura era de -9 grade în Pasul Prislop, -8 grade la Borşa, -7 grade la Ocna Şugatag, Baia Sprie, Cavnic,Tîrgu Lă­puş, -6 grade la Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus şi -5 grade în Baia Mare. Circulaţia rutieră este asigurată în condiţii de iarnă. Carosabilul sectoarelor de drumuri naţionale din judeţ este curat şi umed. Zăpadă frământată, cu grosimea de 1 cm se găseşte pe carosabilul DN 18, în Pasul Prislop, între km156 şi km180. Angajaţii Secţiei de Drumuri Naţionale au intervenit cu 22 utilaje şi au împrăştiat 217 tone sare. Cerul este acoperit. Vizibilitatea în trafic este redusă de ceaţă până sub 100 de metri, pe DN 18, în Pasul Prislop, între km165 şi km180.

Drumarii judeţeni au acţionat cu 35 de utilaje şi au împrăştiat 779 de tone de material antiderapant. Pe unele sectoare de drum, stratul de zăpadă frământată depus pe partea carosabilă are grosimea cuprinsă între 1 şi 2 cm. Sectoarele de drumuri judeţene închise pe perioada de iarnă în judeţul Maramureş sunt: DJ 183 Runcu-Mara; DJ 183A, Izvoare-Gutin; DJ 171E, Stoiceni-Costeni; DJ108E, Chelinţa – limită cu judeţul Sălaj; DJ 182B, Băiţa de Sub Codru – limită judeţ Satu Mare; DJ 183C, intersecţie Şuior-Cavnic; DJ 185, Valea Muntelui – Petrova; DJ 109 F, Rotunda – Strâmbu Băiuţ; DJ 186D, Glod – Poienile Izei; DJ109U, Băiuţ-Botiza. Ieri dimineaţă, temperatura aerului era de -8 grade la Borşa, -7 grade la Cavnic, Ocna Şugatag, Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei şi Baia Sprie, -6 grade la Târgu Lăpuş, -5 grade în Baia Mare. Stratul de zăpadă măsura: 82 cm la Firiza, 78 cm la Cavnic, 73 cm în Pasul Gutâi, 60 cm la Luhei, 52 cm la Coroieni, 41 cm în Baia Borşa, 40 cm la Groşii Ţibleşului, 38 cm la Moisei, 36 cm în Poiana Borşa, 35 cm pe Valea Vaserului, 33 cm la Mara, 30 cm la Suciu de Jos, 29 cm la Târgu Lă­puş, 23 cm la Iezer, 21 cm în Baia Mare, 18 cm la Ocna Şugatag, 10 cm la Sighetu Marmaţiei.

Nivelurile şi debitele cursurilor de apă din judeţ au fost uşor variabile. Gheaţa este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vi­şeu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Botiza, Mara, Lăpuş, Suciu, Cavnic şi Firiza. Sunt formate două poduri de gheaţă pe râurile Co­său şi Mara. Curg sloiuri de gheaţă pe râurile Tisa, Vişeu, Someş şi Lăpuş. Exploatarea acumulării hidrotehnice Strâmtori-Firiza se realizează în condiţii de siguranţă, conform regulamentului. Nu sunt probleme în alimentarea cu energie electrică a localităţilor.

Vremea este deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 şi -3 grade, iar cele minime, între -14 si -10 grade. Izolat, se va semnala ceaţă, asociată cu depunere de chiciură.

Sunt prognozate ninsori pentru marţi, 8 ianuarie. Vremea va rămâne deosebit de rece (pentru această perioadă) în cursul zilei, respectiv geroasă dimineaţa. Cerul va fi temporar noros. Va ninge pe arii extinse şi se va depune strat nou de zăpadă. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, viscolind ninsoarea. (D.B.)