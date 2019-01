Din 1 ianuarie, schimbări importante în Codul Rutier

2019 a venit cu reguli noi pentru șoferi. Modificări importante ale Codului Rutier au fost promulgate imediat ce vacanța de Revelion a luat sfârșit.

O modificare intrată în vigoare din prima zi lucrătoare a acestui an este că șoferii vor avea posibilitatea de a alege și de a folosi dovada înlocuitoare mai puține zile, pentru a-și recupera permisul mai repede, în cazul unei suspendări.

Dacă anterior erau obligați să depună permisul la expirarea celor 15 zile de la momentul aplicării sancțiunii, acum au posibilitatea să îl depună oricând în acest interval, iar din acel moment va curge perioada pentru care a fost suspendat dreptul de a conduce.

Tot din acest an, medicii care constată că un pacient are simptomele unei afecțiuni incompatibile cu statutul de șofer sunt obligați să ceară o evaluare de specialitate a acestuia. În cazul în care evaluarea confirmă diagnosticul, clinica autorizată este obligată să anunțe Poliția, care va retrage permisul de conducere. Șoferul îl va putea recupera doar după tratament și o nouă evaluare de specialitate, care să confirme însănătoșirea, dacă este cazul.

O veste bună pentru 2019: punctul de amendă a fost înghețat și a rămas la valoarea de anul trecut, 145 de lei. Șoferii care totuși încalcă regulile de circulație și sunt sancționați vor putea plăti mai ușor amenda, într-un cont unic, înființat anul acesta. Sancțiunea va putea fi achitată de oriunde din țară, indiferent de domiciliul contravenientului.

Un nou caz de retragere a permisului de conducere

Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind aprobarea OUG nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea OUG 195/2001 în sensul introducerii unui nou caz de retragere a permisului de conducere, respectiv situația în care autoritatea emitentă a sesizat instanța de judecată în sensul anulării permisului obținut cu încălcarea normelor legale.

Anul trecut, pe 12 decembrie, Camera Deputaților a adoptat acest act normativ.

Peste 953.000 de vehicule Ford, rechemate în service

Ford va rechema la service peste 953.000 de vehicule din întreaga lume pentru a înlocui airbag-uri defecte produse de grupul nipon Takata, care pot exploda.

Sunt vizate modelele Ford Edge și Lincoln MKX din 2010; Ford Ranger din 2010 și 2011, Ford Fusion și Lincoln MKZ din perioada 2010 – 2012; Mercury Milan din 2010 și 2011 și Ford Mustang din perioada 2010 – 2014.

Airbag-urile frontale Takata conțin o capsă pirotehnică posibil asamblată cu material pirotehnic neconform, care, în cazul unui accident în care airbag-urile frontale s-ar activa, ar putea provoca spargerea capsei pirotehnice și declanșarea anormală a acestuia.