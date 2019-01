Sfânta Liturghie Arhierească și botez la biserica Sfânta Parascheva din Baia Mare

Duminică, 30 decembrie 2018, duminica de după praznicul Nașterii Domnului, cu începere de la ora 9,30, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica din municipiul Baia Mare, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, după care a oficiat slujba botezului pentru noul născut Andrei George Bohotici.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Gavril Gavriș, paroh, Pr. Andrei Gavriș, misionar pe seama Protopopiatului Baia Mare, Pr. Constantin Papuc, paroh în Parohia ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” din Saarbruken și Saarland din Germania, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, întemeietorul și dirijorul Grupului de muzică psaltică „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de studenți teologi, dirijați de Arhid. Ionuț Pleș.

Cuvântul de învățătură

Un cuprinzător cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin la chinonic, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii.

„Noi Îl iubim pe Hristos. Suntem un popor care am primit darul lui Dumnezeu prin Andrei, Apostolul Său, și am fost printre primele neamuri încreștinate și înnobilate. Creștinismul ne dă noblețe, ne dă demnitate și libertate.

Și atunci nu mai există rob sau slobod, împărat sau bogat, ci toți în Dumnezeu suntem egali. Suntem un neam nobil. Nu ne-am încreștinat la o mie de ani de la întruparea Mântuitorului, ne-am încreștinat în mod firesc, în urma predicii Sfântului Apostol Andrei, care a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române încreștinătorul românilor și ocrotitorul României. Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională are pe unul din hramuri „Sfântul Apostol Andrei”. Este Apostolul nostru, și cel de-al doilea hram este Înălțarea Domnului, când este Ziua Eroilor, pentru că este consacrată tuturor eroilor din toate timpurile și din toate locurile această catedrală, acest proiect național, singurul proiect național pe care ne-a ajutat Dumnezeu să-l sfințim, în frunte cu Patriarhul nostru, Preafericitul Daniel și 50 de episcopi și Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, Întâistătătorul spiritual al Ortodoxiei. Suntem, deci, un neam nobil, cu demnitate și libertate, suntem creștini, suntem un popor care am creat enorm de mult în istorie, prin credin­ța noastră creștină. Ce valori avem noi altele decât cultura noastră creștină, învățământul nostru creștin? Tot ce s-a făcut s-a născut în tinda și incinta bisericilor. Unde s-au născut primele școli? În tinda sau incinta bisericilor. Unde s-au creat primele așezăminte medicale? În Biserică. Sfântul Vasile cel Mare a creat un oraș întreg numit Basiliada, cu așezăminte pentru bătrâni, pentru leproși, pentru ocrotirea tinerilor, a fetelor fără sprijin, a oamenilor bolnavi, iar Sfântul Vasile era și medicul și vindecătorul lor. Intra acolo între cei care erau purtătorii cumplitei boli, a leprei, și nu se temea. În incinta bisericilor erau primele bolnițe, spunea Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici. Spitalul „Sfântul Spiridon din București, celebru, a plecat de la o bolniță din București, din incinta unei biserici. Și atunci vedem că Biserica este rădăcina tuturor binecuvântărilor pentru noi, poporul român. De aceea o și iubește atât de mult poporul român și ține la Biserică ca la mama. Stă aproape, stă în brațele ei și nu se descreștinează și nici nu ne vom descreștina, că poporul român este profund credincios și nu se va despărți de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să ne dea iubire și recunoștin­ță ca să-L primim și să-L ocrotim pe Hristos în inima noastră, pe Maica Domnului și pe toți slujitorii lui Dumnezeu. Și să ne dăruiască Dumnezeu bucuria pe care a avut-o Maica Domnului când ni L-a adus în lume și ni L-a dat nouă pe Fiul lui Dumnezeu ca și Mântuitor al lumii.”

Oficierea botezului

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oficiat slujba botezului pentru micuțul Andrei George Bohotici, fiul redactorului Trinitas TV Ciprian Bohotici și al soției Raluca, precum și nepotul preotului paroh Gavril Gavriș. Și unchiul său, Andrei Gavriș, este preot misionar pe seama Protopopiatului Baia Mare. Așadar, după bucuria liturghisirii, a urmat slujba botezului și bucuria încreștinării micuțului Andrei George, căruia îi urăm viață lungă, sănătate și o viață de împliniri sub ocrotirea Sfintei Treimi.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”