Modificări la legea zilierilor

Zilierii vor putea fi folosiţi doar în activităţile de: agricultură, vânătoare şi servicii anexe, în silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere şi în pescuit şi acvacultură. Noile modificări sunt valabile de la 1 ianuarie 2019 când au intrat în vigoare dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018.

”Facem precizarea că, instituţiile publice care potrivit art. 1, alin.(3) din lege prin excepţie puteau avea calitatea de beneficiari de lucrări nu mai pot utiliza zilieri, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1, alin.(3), lit.(c) din lege”, afirmă inspectorul-şef al Inspectoratului Teriorial de Muncă Maramureş (ITM), Dragoş Năcuţă.

Actul normativ stabileşte şi numărul maxim de zile în care un beneficiar poate utiliza zilieri, respectiv 90 de zile cumulate într-un an calendaristic, “excepţie făcând domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”.

Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

Un element de noutate îl reprezintă responsabilizarea persoanei fizice în sensul că, o persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniile în care durata maximă este de 180 de zile cumulate în decursul unui an calendaristic. Nerespectarea de către zilier a acestor dispoziţii se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei. Oficialii ITM recomandă tuturor beneficiarilor, indiferent de forma de capital, care utilizază zilieri în activităţi ocazionale necalificate, ca în situaţia în care au neclarităţi să se adreseze instituţiei judeţene.