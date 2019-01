Căvnicarii bun-platnici pot câştiga o excursie în străinătate!

Administraţia locală din Cavnic le-a pregătit o surpriză în premieră celor care îşi achită integral obligaţiile către buget până la data de 31 martie. Astfel, unul dintre cetăţenii oraşului va câştiga o excursie pentru două persoane în străinătate. Acesta va fi desemnat printr-o tragere la sorţi ce va avea loc în luna aprilie.

Primăria încearcă să-i motiveze pe localnici să fie bun- platnici în fiecare an, însă acum este pentru prima dată când pune la bătaie o excursie în străinătate. Vladimir Petruţ, primarul din Cavnic, a declarat: „Noi mai găsim şi alte metode prin care să-i facem pe cetăţenii noştri să-şi plătească mai repede dările către stat pe tot anul şi nu pe fiecare trimestru. Astfel, în 2019 avem o surpriză deosebită pentru căvnicari, în sensul următor: cetăţenii oraşului care îşi vor plăti taxele şi impozitele integral, până la 31 martie, au şansa de a câştiga un premiu frumos, în urma unei extrageri. Acest premiu constă într-o excursie în străinătate pentru două persoane, plătită de Primăria Cavnic. Deci, discutăm de ţări ca Grecia sau Israel, vom vedea, în care vor putea merge două persoane, câştigătorul plus un însoţitor. În general, în Cavnic, în ultimii ani de când am tot făcut asemenea tombole, au câştigat tot oameni în vârstă, aşa că ar fi frumos să câştige şi în acest an tot cineva în vârstă, care altfel nu ar avea posibilitatea să meargă într-o astfel de excursie. Extragerea va avea loc după 31 martie. Până anul trecut, câştigătorul tombolei primea 1.000 de lei ca răsplată pentru că a fost un bun platnic, însă din acest an am ridicat ştacheta şi, în premieră, câştigătorul va pleca într-o excursie în străinătate! Oamenii care au început deja să-şi plătească integral dările către stat, primesc un bileţel pe care-l completează cu datele personale, apoi îl introduc într-o urnă sigilată, iar după data de 31 martie, urna va fi desigilată în prezenţa tuturor angajaţilor, a poliţiei, deci totul se va face transparent, pentru a nu exista niciun dubiu asupra corectitudinii. Vom face acest lucru şi live pe reţeaua de socializare, pentru ca cei care au participat să poată vedea în timp real extragerea. Cel care va fi extras trebuie să fie pe zero cu toate obligaţiile de plată la acea dată, în sensul să nu mai aibă ceva amenzi neplătite, spre exemplu. Dacă va fi aşa, atunci câştigătorul va fi validat şi va primi excursia mult dorită. Şi să ştiţi că în ultimii ani urcăm cam cu 10% pe an la încasări, deoarece, dacă motivezi oamenii, ei îşi achită obligaţiile legale către stat. Noi le explicăm ce vrem să facem cu banii şi asta contează pentru contribuabil. De anul acesta taxele şi impozitele pot fi plătite şi cu cardul, on-line, intrăm şi noi în rând cu ceilalţi şi cu tehnica. Mai greu că suntem o primărie mică, dar o fa­cem”.

În medie, localnicii nu vor plăti mai mult în 2019

Cu toate că impozitele s-au majorat cu câteva procente în acest an şi la Cavnic, din cauza inflaţiei, anumite taxe au scăzut, aşa că cetăţenii nu vor avea de achitat mai mult, per total. Vladimir Petruţ a explicat: „Şi anul acesta am încercat să venim în sprijinul cetăţeanului şi nu împotriva lui, pentru că unii oameni o duc din ce în ce mai greu, din păcate. Însă, pe de altă parte, trebuie să ţinem cont şi de inflaţie, să avem grijă ca noi să nu intrăm în impas financiar şi atunci am făcut toate calculele necesare pentru a găsi formula optimă. Având în vedere că au crescut pensiile, salariile, deci veniturile, noi am reuşit să ducem doar la 8-10% creşterea de impozite, după caz. Aşa putem şi noi să plătim salariile angajaţilor, avem posibilitatea să cofinanţăm proiectele pe care le avem în acest an, lucru care ne permite să dezvoltăm în continuare oraşul. Dacă ne uităm la taxa de salubritate şi alte taxe, noi le-am micşorat şi atunci, prin compensaţie, eu spun că este bine pentru toată lumea. De asemenea, dacă ne raportăm la alte localităţi, cred că sumele plătite pentru toate sunt mai mici, la final de an, cu vreo două procente. Vă dau un exemplu concret: taxa de salubritate la noi e 4 lei, în alte părţi 12 lei. Dacă ne uităm la un cetăţean care are un apartament de 50 m pătraţi, impozitul i s-a mărit cu 8 lei pe an. Dacă taxa de salubritate era 10 lei, omul avea de plătit mai mult lunar, dar aşa, la coşul total de cheltuieli iese cu mai puţini bani daţi pe an. Deci, nu va resimţi nimic în plus la cheltuielile anuale cu taxele şi impozitele locale. Bineînţeles că există şi reducerea de 10% pentru cei care-şi plătesc anticipat impozitul anual până la 31 martie”.