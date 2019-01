Muzica pornește de la inimă și se adresează inimilor

(interviu cu solista de muzică populară Ionuța Denisa Bud)

Am cunoscut-o la șopru în satul Sârbi, cânta la evenimentul organizat de învățătorul Petru Ștețiu, instructorul Ansamblului folcloric „Cosăul”, din care face parte și Ionuța. Este o fată foarte talentată, a participat la multe concursuri de muzică populară, devenind cunoscută în Maramureș. S-a născut în 31 mai 2005 și este elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială din comuna Budești.

Claudia Berinde: Te-am auzit cântând de multe ori, iar vocea ta m-a impresionat. De la ce vârstă ai început?

Ionuța Denisa Bud: Am început să cânt la vârsta de patru ani, în Ansamblul folcloric „Cosăul”, unde m-a dus tatăl meu. El spunea că moștenesc talentul muzical de la mama și de la bunica mea, iar domnul profesor Petru Ștețiu m-a auzit cântând și m-a încurajat să fac parte din ansamblul de copii.

C.B.: Îți amintești cu ce cântec ai urcat prima dată pe scenă?

I.D.B.: „Mândru-i co­dru’ și-nverzit”, auzit de la bunica mea, Ileana Bud. Ea a compus toate versurile pieselor mele. În sat, lumea o cunoaște ca fiind de-a lui Saxon, după poreclă.

C.B.: Ai avut parte și de alt fel de recompense, în afară de aplauze și de bucuria că transmiți ascultătorilor ceea ce simți?

I.D.B: E adevărat că am avut parte de multe aplauze, dar am avut parte și de premii. Am un premiu III și un premiu I, pentru interpretare, la festivalul din Șieu, Floare mândră de pe Iza.

C.B.: Având în vedere repetițiile și multiplele invitații onorate la evenimente și televiziuni, cum te descurci cu școala și cu timpul liber?

I.D.B.: Orarul meu nu este foarte încărcat. Avem repetiții de cel mult două ori pe săptămână, iar invitațiile pe care le onorez sunt cele din weekend și sărbători. Eu spun că am rezultate bune la școală. În timpul liber, citesc și nu prea am alte pasiuni. Sportul nu-mi prea place.

C.B.: Ai un repertoriu destul de bogat, conține și colinzi, muzică de petrecere și o priceasnă. Ce noutăți le pregătești ascultătorilor tăi?

I.D.B.: Am lucrat la un videoclip, în duet cu Adi Sabadâș, filmat la Moara lui Niculai. Piesa se numește „Eu mândruț te-ntreb amu’” și va fi editată în cursul lunii ianuarie 2019, pe YouTube.

C.B.: Te-ai gândit să faci carieră în domeniul muzical, sau îți dorești să îmbrățișezi altă meserie?

I.D.B.: M-am gândit să urmez profilul de muzică, la Liceul de Artă din Baia Mare, și apoi Conservatorul, dacă va fi să dovedesc faptul că am har muzical. Îmi doresc să devin profesor de muzică și, totodată, să duc tradiția mai departe.

A consemnat Claudia BERINDE, studentă la Universitatea de Nord din Baia Mare, secția Jurnalism, anul II