Europa … literară

Preluarea oficială de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene (CUE) s-a făcut în prezența liderilor de la Consiliul European, Parlamentul European și Comisia Europeană. După ceremonia cu discursuri, raportul de forțe a rămas același, Juncker, Tajani și Tusk ne sînt profesorii de democrație. De dragul Europei, trebuie să fim „cuminți” vreme de 6 luni, să ne exercităm misiunea rotativă, pentru a închide dosarele aflate pe rol.

Președintele Iohannis este obligat să nu mai atace președinția CUE, iar președintele PSD, Dragnea, a plecat în concediu, lăsînd loc agendei președinției CUE. Așa credem că se explică faptul că președintele Camerei Deputaților a lipsit de la festivitate, critica metodelor învechite din servicii și justiție fiind menționată în discursul președintelui Senatului, Tăriceanu.

CUE are 1.800 de funcționari care execută ce miniștrii statelor decid, mecanismul de legiferare fiind lent. În aceste zile, transportatorii protestează la Bruxelles și se opun unui regulament care-i obligă pe șoferii de TIR să nu mai doarmă în camioane pe perioada de odihnă dintre curse. Fiecare nou regulament este discutat cu toți cei interesați și are etape de dialog, negociere, amînare, blocare, compromis, acord, pînă la votare și aplicare.

Democrația este o frînă în calea Statelor Unite ale Europei, dar asemenea viziuni nu se află pe agenda CUE, ci dezvoltarea echitabilă, gestionarea migrației, extinderea în Balcanii de Vest. Am dori ca în cele 6 luni să deschidem discuția pentru o Europă a valorilor comune, orientată spre combaterea discriminărilor, progres social, drepturile omului. Aici intră și excesele procurorilor și abuzurile justiției.

Liderii UE ne-au lăudat cu toate metaforele, Tusk a fost motivant și încurajator, Tajani și Juncker au făcut concesii (văzînd că președintele PSD nu-i încurcă). În 6 luni, ei speră să fie revizuit regimul de azil european (bazat pe solidaritate și responsabilitate) și să avanseze discuțiile privind bugetul UE 2021-2027. România ca președinte CUE va fi elev sîrguincios, a spus, împăciuitor, premierul Dăncilă. (Avem putere economică scăzută în raport cu populația și teritoriul său, iar subsidiile comunitare ne ajută enorm. Ministrul român al Finanțelor a anunțat, cu o zi înainte, că pe 2018 deficitul bugetar n-a depășit 3%.)

În fața discursurilor laudative la adresa culturii și a sportului nostru, fiind citat chiar și Andrei Pleșu, criticile aduse statului de drept s-au mai înmuiat. Vestea așteptată – România va adera în aceste 6 luni la spațiul Schengen – a fost dată din nou (sub rezerva votului Olandei), dar MCV-ul va fi folosit în continuare, în 2019, pentru a „controla” politic Parlamentul și Guvernul României. Una caldă și una urîtă! Politicienii au vorbit despre nevoia de unitate, „dușmanii” s-au privit chiorîș (este an cu alegeri de președinte), dar și-au dat mîna, cu promisiunea că polemica internă nu va fi exportată. România a cîștigat la imagine și respect, iar dubiile că președinția CUE va fi un dezastru au fost risipite.

În fața Ateneului din București, lideri din opoziție (cei neinvitați la ceremonie) și 100 de protestatari „rezist” au strigat lozinci și insulte la adresa guvernanților, mesaje sincere față de cele din sală. Potrivit unui sondaj de opinie, 78% dintre români consideră că deținerea președinției Consiliului UE este un lucru bun pentru țara noastră.

Cu alte cuvinte, și în 2019, va continua disputa pe legile justiției, anticorupției și grațierii, apa în piua politică va bate fără oprire… CUE își va vedea de treaba sa, iar politicienii carpatini, de disputa pe voturi – frontul unit de civilizație politică fiind un vis de iarnă. Cine are „dreptate” va decide în cele din urmă poporul votant, dacă trezirea nu va fi prea tîrzie!