Sorin Şerban, o nouă convocare la naţionala Under 19

Sorin Şerban, component al echipei de fotbal Minaur Baia Mare, continuă să reconfirme talentul său fotbalistic, dar şi munca depusă în teren. Tânărul a fost convocat la stagiul de pregătire pe care echipa naţională a României Under 19 o va susţine în Grecia. Reunirea lotului va avea loc în data de 4 februarie la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia.

Potrivit programului, deplasarea în Atena se va face în 7 februarie, urmând ca în 12, respectiv 14 februarie lotul naţional Under 19 al României să joace două partide amicale în compania naţionalei Greciei Under 19.

Sorin Şerban a făcut primii paşi în fotbalul de performanţă în anul 2007, legitimat fiind la CS Mara 2010 Baia Mare, sub comanda antrenorului Robert Mezei. 5 ani mai târziu, se transferă la Sporting Recea unde a fost antrenat de Dănuţ Sabou. În sezonul 2016-2017 a fost împrumutat la Viitorul Ulmeni, avându-l ca antrenor pe Dorin Toma, iar din vara anului 2018 este jucătorul echipei Minaur Baia Mare, jucând pe postul de fundaş stânga.