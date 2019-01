Ulițele Muzeului Satului au prins din nou viață • Invitație la săniuș pentru copii și părinți

„Dar năvalnic vuiet vine/De pe drum. /Sunt copii. Cu multe sănii, /De pe coastă vin țipând /Și se-mping și sar râzând; /Prin zăpadă fac mătănii; /Vrând-nevrând”. Atmosfera din poezia „Iarna pe uliță” a lui George Coșbuc a cuprins și ulițele „satului” din centrul orașului Baia Mare. Conducerea Muzeului Satului a avut ideea ca și în acest an să dea șansa micuților să trăiască farmecul copilăriei de altădată, atunci când copiii petreceau zilele de iarnă departe de actuala tehnologie modernă. Părinții au fost încântați de inițiativă și și-au amintit cu drag și nostalgie de anii copilăriei când mergeau la derdeluș.

„A fost o inițiativă născută poate dintr-o nostalgie, dintr-un dor de copilărie, să ne amintim de iernile de altădată. Eu am crescut la sat și îmi amintesc că așa făceam: îmi luam săniuța și mergeam pe deal în jos. Copiii din Baia Mare, copiii din ziua de azi nu prea au unde să meargă la săniuș și atunci văzând acest spațiu minunat putem să punem în practică, la propriu, poezia lui Coșbuc, Iarna pe uliță. Am creat acest derdeluș unde copiii pot să vină pe durata vacanței și nu numai. Cât timp va fi zăpadă, porțile muzeului sunt deschise pentru a veni la săniuș”, a spus directorul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, Monica Mare.

În doar câteva zile, pe pârtia de la muzeu s-au strâns peste 250 de copii. „A fost o inițiativă de succes. Foarte mulți copii au venit cu părinții lor. Părinții ne-au mărturisit că își amintesc cu drag de iernile de altădată, de ce au trăit în copilărie. Pot să vă spun că în câteva zile, în mai puțin de o săptămână peste 250 de copii ne-au trecut pragul muzeului. Și acesta este un lucru foarte bun. Și pentru noi e o bucurie să auzim râsetele lor, să-i vedem cu bujori în obrăjori, cum se dau cu săniuța. Sunt bucuroși copiii de acest spațiu. Sperăm să-i aducem și la atelierele noastre din timpul verii și la celelalte activități pe care le vom desfășura în spațiul muzeului pe parcursul anului”, a punctat Monica Mare.

Copiii s-au distrat de minune. Bucuria s-a putut citi și pe chipul părinților. „Mă dau cu sania. E bine. Am mai fost la săniuș. Am învățat să mă dau cu sania în Cavnic. Acolo am mers cu părinții și cu fratele meu mai mare. Am fost și ieri. Am căzut de câteva ori, dar acum e bine”, a spus o fetiță, Alexandra.

Edi a relatat și el că „m-am putut dat da cu sania. M-am cam dat jos de câteva ori, am picat, dar e frumos. Am fost și în Parcul Mare cu sania”.

La derdeluș au venit și două surori, Ana și Maria care au mărturisesc că iubesc acest spațiu al muzeului, mai ales că obiș­nuiesc să vină cu părinții lor la Sfânta Liturghie săvârșită duminică la biserica din incintă. „Acum mă dau pe pârtie și îmi place foarte mult. Eu merg foarte des aici la biserică la muzeu și mă mai dau cu sania și îmi place foarte mult. Am 6 ani”, a afirmat Ana Rus. La rândul său, Maria Rus, a precizat că “m-am dat pe sanie. De obicei vin și eu aici la biserică . Și m-am dat de multe ori cu sania. Eu le-aș spune și celorlalți copii să își facă curaj, să vină la săniuș, să nu le fie frică”.

O altă fetiță, Oana, a declarat că „am venit la săniuș cu verișoara mea. Ne-am dat cu sania. E foarte bine. Eu am 4 ani și jumătate”, în timp ce David Mihai s-a arătat și el încântat de săniuș, arătând că “sania mea e ușoară. E foarte frumos la săniuș”.

Părinții consideră că era nevoie de un astfel de loc în mijlocul municipiului Baia Mare pentru ca micuții să aibă o alternativă la joacă. „E foarte bună inițiativa. Dorim să fie cât mai des. E bine realizată pârtia, e mai lungă față de cea din Parcul Mare. Eu am venit cu băiețelul. Am mai fost la săniuș în Cavnic, în Parcul Mare. M-am dat și eu cu sania. Niciodată nu ratez ocazia să mă distrez cu copilul. Ar trebui să mai fie promovată această activitate, să vină cât mai mulți copii”, a men­ționat Sigismund Pop

De asemenea, Alina a relatat că „inițiativa e extraordinară. Chiar avea nevoie orașul nostru de un loc de săniuș pentru copii, pentru că nu prea sunt, decât dacă mergi la pârtiile din zonă. Mi-am amintit de copilărie. Fetița mea nu prea s-a dat cu sania, Mergeam cam o dată pe iarnă la Cavnic, aici am fost câteva zile. E foarte frumos și vrem ca și ei să trăiască în acest mod copilăria, așa cum am trăit-o și noi”.

Chiar dacă vacanța s-a încheiat, reprezentanții Muzeului Satului îi așteaptă pe copii zilnic, după cursuri sau în weekend. Condiția de bază: să fie zăpadă, iar vremea să fie prielnică. „Pot veni în weekend, sau după-amiaza când ies de la cursuri. Am avut solicitări și de la grădinițe și școli care doresc să vină la derdeluș cu grupa sau clasa, există și o astfel de variantă. Depindem doar de zăpadă și de vreme, în rest avem întreaga disponibilitate”, a afirmat Monica Mare.

E indicat ca micuții să vină cu sania din dotare. În plus, aceștia trebuie supravegheați de părinți. „Avem o săniuță, două la muzeu, le-am adus pentru ei, dar ar fi bine să vină cu sania din dotare. În plus, părinții sunt rugați să-și asume responsabilitatea și să-i supravegheze pe copii, deoarece personalul muzeului nu poate să asigure acest lucru”, a conchis directorul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare.