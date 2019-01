Sighetu Marmației • Festivalul Internațional al Colindelor ucrainene

Sâmbătă, la Sighetu Marmației – ”centrul prieteniei româno-ucrainene” – s-a desfășurat Ediția cu numărul XXVI a ”Festivalului Internațional al Colindelor și obiceiurilor de iarnă la ucraineni, organizat de Filiala Maramureș a Uniunii Ucrainenilor din România (UUR), între Crăciun și Anul Nou pe stil vechi.

Evenimentul a început la Biserica Ortodoxă ucraineană ”Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighetu Marmației, păstorită de pr. dr. Nicolae Lauruc și pr. Marius Lauruc, unde s-a oficiat Sfânta Liturghie în limbile ucraineană și română. La orele amiezii, ningea ca în povești, când colindătorii, viflaimurile, urătorii cu Tiralexa (nu știu care este echivalentul în ucraineană), mascații, muzicanții și ansamblurile folclorice din 30 de localități din România și Ucraina s-au pus în mișcare, pornind în alai prin centrul istoric al municipiului dintre Iza, Tisa și Ronișoara, etalând costumele populare pe fundalul sonor al colindelor și cântecelor ucrainene sub acompaniamentul alămurilor, baianelor, acordeoanelor, viorilor, mandolinelor sau tobelor. Cei mai vocali s-au dovedit a fi soliștii vestitului ansamblul de cântece și dansuri populare ”Lisorub” (Țapinarii) din Bocicoiul Mic (Ucraina). Concertul și spectacolul de gală s-a desfășurat pe scena sălii de concerte “George Enescu” a Școlii Gimnaziale cu program suplimentar de Muzică și Arte plastice, unitate cu personalitate juridică redobândită, condusă din noiembrie 2018 de artistul plastic Ioan Muntean, profesor de desen.

Din păcate, cocheta și primitoarea sală are doar 300 de locuri, de două trei ori mai puține decât ar fi necesare pentru asemenea manifestări de amploare. Evenimente care, din lipsa unei săli de spectacole adecvate se desfășoară adesea în aer liber, fie vară, fie iarnă! De ce conducătorii Sighetului de după 1990 au fost incapabili să întrețină măcar sala ”Studio”, care avea 750 de locuri la parter și balcon, aceasta fiind închisă de vreo 6 ani pe motiv de nesiguranță a construcției! De atunci, 2 primari și două consilii locale nu au fost în stare să renoveze ”Studio” ori să construiască una nouă, cu o mie de locuri! Dar ce să mai vorbim, când nici măcar cele două blocuri de locuințe de la periferie începute de vreo 10 ani nu sunt date în folosință!

Grupurile de colindători au fost din: Ucraina (Kiev, raioanele Rahov și Verhovyna), București, județele Arad, Timiș, Tulcea, Suceava, Botoșani, Satu Mare, Caraş-Severin, Cluj, Maramureș (Sighet, Crăciunești, Tisa Lunca la Tisa, Valea Vișeului, Crasna Vișeului, Rona de Sus, Coștiui, Remeți, Poienile de sub Munte, Ruscova, Repedea, Bocicoiu Mare.

În deschiderea spectacolului de gală, preotul dr. Nicolae Lauruc, care a binecuvântat toate edițiile festivalului a rostit împreună cu cei prezenți în sala arhiplină rugăciunea Tatăl Nostru.

Prof Miroslav Petrețchi, președintele UUR – Filiala Maramureș a prezentat oaspeții din țară și din Ucraina și a afirmat pentru Graiul: „Încă de la începuturile sale, festivalul a câștigat simpatia tuturor naționalităților care locuiesc pe teritoriul țării noastre și în special a câș­tigat popularitate în rândul comunității ucrainene unde a şi devenit o măsură care să educe tânăra generație de ucraineni alături de ucrainenii cu experiență, iar lucrul cel mai îmbucurător este faptul că numărul tinerilor care participă la acest festival crește de la an la an. El capătă în fiecare an tot mai multe valențe ajungând de la un festival regional la unul internațional. La acest festival au participat și participă nu numai colindătorii din România ci și din Ucraina, Polonia, Slovacia, Serbia, Ungaria.. Este foarte important faptul că numărul participanților crește cu fiecare ediție.”

Introducerea în atmosfera sărbătorilor de iarnă au făcut-o co-prezentatorii prof. Vasile Pansenciuc, prim-vicepreședinte UUR și prof. Simona Malearciuc.

Deputatul ec. Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele UUR s-a adresat în limba ucraineană. Din discursul tradus în română am reținut un fragment: „Festivalul ucrainean de la Sighetu Marmației deschide un șir de alte acțiuni cultural-educative pe care le organizează Uniunea Ucrainenilor din România în cursul unui an, din ianuarie până în decembrie. Acest festival nu este important doar pentru ucrainenii din România ci pentru întreaga țară a României. Vă felicit pentru că păstrați ceea ce e mai important pentru noi toți: limba, portul, cultura și obiceiurile noastre. Și eu am participat de mic copil la acest festival și am urcat pe această scenă alături de consătenii mei din Rona de Sus. Mă bucur să vă văd în costumele populare specifice fiecărei localități sau regiuni. Am convingerea că aceste tradiții nu vor dispărea din satele noastre întrucât acest festival nu ar fi existat fără contribuția dvs. Îi felicit pe inițiatorii și pe toți organizatorii din Maramureș a acestui festival și vă doresc tuturor un An Nou fericit!”

Primarul Sighetului, ing. Horia Scubli: „Vă mulțumesc pentru că sunteți aici, întrucât noi, sighetenii, suntem mândri să avem un asemenea festival în orașul nostru. Încă o dată se dovedește că ucrainenii sunt oameni destoinici, sunt oameni pentru care tradiția este mai importantă decât orice. Pentru faptul că acest festival are loc de un sfert de veac la Sighet, pot afirma că centrul de prietenie dintre România și Ucraina este cu siguranță la Sighet, nu doar pentru că avem primul liceu cu predare în limba ucraineană din România sau bustul lui Taras Sevcenko în fața Primăriei, ci și pentru că avem un suflet deschis pentru ucraineni. Vreau să urez nației ucrainene ca anul 2019 să-i aducă ceea ce își dorește, să aducă Pacea în Ucraina atât de greu încercată. Înainte de a vă ura La mulți ani, vreau să le mul­țumesc prietenilor mei ucraineni pentru că există, pentru că fac sărbătorile noastre aici în Maramureș să fie duble”.

A urmat spectacolul maraton, cu colinde, cântece, dansuri populare și scenete cu obiceiuri de Crăciun, Anul nou, Bobotează etc.

În sală am remarcat prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, dar niciun reprezentant al CJ sau al Prefecturii MM nu a răspuns invitației, cu toate că la Sighet au fost prezenți președintele Consiliului Raional Rahiv- Vasile Dan, președintele Administrației de Stat al Raionului Rahiv – Basaraba D., vicepreședintele Administrației de Stat al Raionului Verhovyna – Iaroslav Skumatciuc și 3 primari din localitățile raionului Verhovyna.

Ieri, o parte dintre cei prezenți la festival au petrecut noaptea dintre ani pe stil vechi la un restaurant din Sighetu Marmației. La mulți ani tuturor!