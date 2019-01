Îngropaţi sub zăpadă!

La primele ore ale dimineții de ieri, temperatura aerului era cuprinsă între -5 grade Celsius la Cavnic și Ferești, -3 grade la Târgu Lăpuș, Leordina și Borșa, -2 grade la Vișeu de Sus și Ardusat, -1 grad la Sighetu Marmației și Baia Mare. Circulația rutieră este asigurată și se circula în condiții de iarnă. Vizibilitatea era redusă sub 100 de metri, de ninsoarea viscolită, în Pasul Prislop, între km 160 și km 180, iar rafalele de vânt au atins 60 km/h. Zăpada frământată este depusă pe toate sectoarele de drumuri naționale din județ și are grosimea cuprinsă între 1 și 4 cm. Ningea în averse, pe DN 18, în Pasul Gutâi. Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu 24 de utilaje și 3 UNIMOG-uri. S-au împrăștiat 129 de tone de sare. De asemenea, s-a utilizat cantitatea de 2.000 de litri de clorură de calciu. Erau în trafic și acționau utilajele pentru deszăpezirea sectoarelor și lărgirea părții carosabile.

Pe arii extinse, au căzut precipitații sub formă de ninsoare, 10-15 l/mp. Izolat, era polei. S-a depus strat nou și gros de zăpadă. Temperaturile maxime au fost de până la +1 grad Celsius, iar cele minime, între -5 și -8 grade Celsius.

Nivelurile și debitele cursurilor de apă din județ sunt ușor variabile, influențate de fenomenele de iarnă. N-au fost semnalate probleme deosebite. Gheața este prezentă pe cursul râurilor Tisa, Vișeu, Vaser, Ruscova, Iza, Lăpuș, Suciu, Cavnic, Bârsău, Săsar, Firiza și Nistru. Podul de gheață se menține pe râul Mara, iar pe cursul râurilor Iza, Botiza, Mara, Cosău, Bârsău, Suciu, Cavnic și Firiza sunt poduri de gheață cu ochiuri. Exploatarea acumulării hidrotehnice Strâmtori-Firiza se desfășoară în condiții de siguranță, conform regulamentului.

Ieri, nu erau probleme în alimentarea cu energie electrică a localităților din județul Maramureș.

Pentru mâine (miercuri, 16 ianuarie), vremea se va încălzi, cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse, îndeosebi în cursul zilei, vor cădea precipitații predominant sub formă de ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 1 grad, iar cele minime, între -3 și 0 grade. Izolat, vor fi condiții de ceață. (D.B.)

Trafic blocat și restricții de tonaj din cauza zăpezii

Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza căderilor de zăpadă, circulația rutieră era întreruptă ieri dimineață pe DN 18B Târgu Lăpuș – Baia Mare, la kilometrul 39, în localitatea Borcut. S-a intervenit pentru deszăpezire. Circulația rutieră era restricționată ieri pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe DN 18 Baia Sprie – Mara, între kilometrii 14 și 32, în Pasul Gutâi. (g.m.)

Atenționare meteorologică

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat atenționarea meteo de cod galben de viscol. Conform atenționării, până mâine, 16 ianuarie, la ora 20, în toată zona de munte vântul va prezenta intensificări, în general cu viteze de 65…80 km/h şi temporar va ninge. Ninsorile vor fi mai intense la noapte (15/16 ianuarie), când local se vor acumula cantități de 10…15 l/mp.

Temporar pe creste vântul va sufla tare cu rafale de peste 90…100 km/h, viscolind și troienind zăpada și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. La ora actuală, pe drumurile județene și naționale din Maramureș, se circulă în condiții de iarnă. (c.t.)