Protest de tip nou: a renunțat la pensia de boală!

Un cetățean ne spune că a renunțat la pensia de boală pe care o primea, din cauza faptului că este „executat” de o bancă de la care a luat un rocredit.

– Cum ai ajuns în această situație?

– Am administrat o firmă de construcții cu angajați și produceam rezervoare de inox pentru comunele ce introduceau apa curentă la gospodării și canalizare în sate. Participam la licitații deschise și, după ce câștigam lucrarea, la înțelegere cu edilul și consilierii locali, începeam lucrările pe banii firmei mele. Când nu-mi ajungeau banii, încercam să accesez linii de creditare la bănci. Dar băncile nu mi-au mai dat credit și atunci am apelat la un IFN.

– De ce nu puteați obține bani din lucrări?

– Banii de investiții se decontau rar și datoriile se adunau. Salariile, impozitele, tva-ul pe produse trebuiau achitate, iar banii pe lucrări întârziau tot mai mult și tot mai des. Statul pretindea toate taxele la timp, în caz contrar îmi bloca contul, dar pe cealaltă parte datoriile statului față de constructor erau amânate.

– Cum ați ajuns la mâna acestor IFN?

– Soluția de avarie au devenit IFN-urile, căci ofereau banii suficienți, cu garanții ipotecare imen­se și practicau dobânzi de 300%. De la un moment dat, nu am mai reușit să plătesc rata împrumutului de la IFN, deoarece dobânda avea prioritate. Acceptau tot felul de garanții și garanți, pe grade și ordine. Am observat că debitul meu tot creștea, chiar dacă plăteam rate cu mult mai mari, duble. Așa am constatat că mi s-a falsificat împrumutul, soția mea de atunci a luat un alt împrumut în care a fost inclus și vechiul împrumut. Așa că în loc să scap de datorii, mă tot afundam.

– Cum ați fost lovit prima dată?

– Mi-au scos la licitație câteva hale de produc­ție, chiar dacă erau girate la alte bănci. M-au executat subit, la înțelegere cu acele bănci. Acolo erau girate și apartamentul personal, o parte din utilaje. Cu toate acestea, acest IFN a reușit să scoată la licitație apartamentul și alte bunuri girate la o bancă. M-au evacuat din casa mea, deși nu făcea obiectul nici unei garan­ții. S-au îndreptat apoi spre bunuri ale familiei, ale copiilor mei, pe salarii acestora. Au obținut executarea pensiei mamei mele. Au întocmit acte de fidejusori și contracte de garanție în fals.

– Nu v-ați adresat organelor de poliție și procuratură?

– Am ajuns să-i dau în judecată, dar mi se cereau mari taxe judiciare și nu aveam nimic decât datorii, inclusiv la prieteni și cunoștințe. Am cerut ajutor judiciar, dar nu mi l-au acordat. Am început apoi să cred că totul este împotriva mea. Am făcut infarct și am stat 3 luni în spital, iar când am ieșit, afacerile mele erau terminate, iar utilajele au fost furate sau executate de creditori pe caiet. Toată lumea m-a părăsit, soția a plecat in Italia, fiicele care pe unde, iar mama, scumpa mea mamă, a plecat în altă lume… Fiind singur la părinți, am rămas cu neamurile îndepărtate. A fost îngrozitor! Noroc am avut cu tradițiile locale, oamenii din sat au sărit și m-au ajutat la greu.

– De ce ai renunțat la pensia de boală?

– Nu mai voiam să aibă nici o sursă prin care să mă execute. Garanțiile se puteau executa doar în baza unei decizii definitive a unei instanțe, în baza contratelor de împrumut. Dar se dorea executarea silită și valorificarea cu mult sub valoarea de piață a bunurilor. Oameni, atenție la cămătarii Satanei!”

A consemnat, Vasile T.