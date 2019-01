Cartierele oraşului – parcări, salubrizare-deszăpezire, zone verzi – prioritate pentru primarul Cătălin Cherecheş în anul 2019

Raportat la faptul că situaţia meteorologică din ultimele zile a generat diverse tipuri de comentarii, respectiv foarte multă muncă din partea autorităţii locale, respectiv a societăţii care se ocupă de salubrizare şi deszăpezire, primarul Cătălin Cherecheş a solicitat Poliţiei Locale să nu procedeze la sancţionarea celor care nu respectă regulile de civilizaţie şi obligaţiile pe care le avem ca şi cetăţeni ai Municipiului Baia Mare vis a vis de domeniul public care este afectat, respectiv trotuarele din faţa magazinelor, trotuarele din faţa firmelor, trotuarele din faţa caselor, zone de acces la blocuri. De astăzi, reprezentanţii Poliţiei Locale, în întreaga ei structură, respectiv Disciplina în Construcţii, Corp Control Comercial, respectiv Corp Control Mediu trebuie să procedeze la sancţionarea tuturor celor care nu au înţeles că trotuarele din faţa sediilor lor trebuie salubrizate, respectiv deszăpezite de către aceştia. A fost unul dintre subiectele atinse de primarul Cătălin Cherecheş la prima conferinţă de presă susţinută în anul 2019 chiar dacă acesta ar fi dorit să vorbească despre proiectele importante şi vitale ale oraşului nostru.

Mai mult de atât, cetăţenii care deţin case de locuit, respectiv au acces la trotuare, au suprafeţele de teren, curţile în vecinătatea trotuarelor, au obligaţia, la fel, în faţa caselor, pe aceste trotuare să îşi salubrizeze şi să îşi cureţe trotuarele. În aproximativ 80% din situaţii nu s-a întâmplat acest lucru. Dar au fost şi excepţii.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: “Îi felicit şi le mulţumesc băimărenilor care au înţeles care sunt obligaţiile de cetăţeni ai municipiului Baia Mare, oameni gospodari şi oameni civilizaţi care au procedat la deszăpezirea trotuarelor din faţa caselor lor. Mai mult decât atât, la blocuri, curăţarea acceselor spre intrările în scări se realizează de către proprietari, indiferent că sunt constituiţi în asociaţii de proprietari sau nu. Bineînţeles, văzând această lipsă de organizare a celor care au proprietăţi în blocuri vom face, prin Consiliul Local, o hotărâre prin care să generăm obligativitatea de constituire într-o asociaţie de proprietari a celor care deţin apartamente în blocurile din municipiul Baia Mare.

În altă ordine de idei, am încă o chestiune legată de logică, civilizaţie şi bun simţ, şi aici mă refer la cei care înţeleg să îşi cureţe maşinile, aruncând zăpada în mijlocul drumului. Dacă cineva poate explica cum poţi să menţi o stradă de mici dimensiuni deszăpezită atâta vreme cât astăzi la ora 8, cinci şoferi îşi curăţă maşina şi aruncă zăpada în mijlocul drumului, la ora 10 alţi cinci, la ora 12 alţi cinci şi la ora 4 alţi cinci, atunci înseamnă că o să luăm un premiu Nobel pentru invenţie despre cum să facem deszăpezire instantanee.

Altă chestiune care consider că ar trebui să fie foarte clar înţeleasă este aceea a modului în care îţi parchezi maşina. Vă dau un simplu exemplu de la noi din cartier, strada Rozelor şi strada Barbu Delavrancea. În aceste condiţii este foarte greu pentru un utilaj să cureţe partea carosabilă şi parcarea.”

La parcările de pe bulevarde va fi blocat accesul pentru curăţarea zăpezii

Parcările de pe bulevarde vor fi eliberate în mod succesiv începând din această dimineaţă pe următoarea formulă: B-dul Bucureşti de la intersecţia cu str. Culturii până la intersecţia cu b-dul Unirii, respectiv b-dul Unirii de la intersecţia cu strada G. Coşbuc până la intersecţia cu b-dul Bucureşti, inclusiv parcarea de la Banca Transilvania de vis a vis de McDonald’s, respectiv parcările de pe b-dul Traian de la intersecţia b-dul Unirii cu str. Transilvaniei şi cele două parcări de la Buclă vor fi eliberate, se va interzice parcarea astăzi. Astfel, toate aceste parcări vor fi eliberate de zăpadă şi curăţate corespunzător, urmând ca următoarele tronsoane să fie eliberate tot aşa în mod succesiv în zilele de joi, vineri şi sâmbătă astfel încât parcările de pe bulevarde să fie perfect curăţate şi la următoarea cădere de zăpadă să fie măcar loc unde să degreveze arterele de circulaţie de cantităţile mai mari de zăpadă. “Vreau să vă menţionez faptul că Municipiul Baia Mare funcţionează cu un anumit buget, resursele fiind întotdeauna limitate. Dacă vrem să dăm toţi banii pe deszăpzire putem să facem şi acest lucru. Dacă, însă avem dorinţa ca la 2 noaptea bulevardele să fie negre şi să nu înţelegem că a arunca material antiderapant şi după aceea şi să dai cu lama înseamnă să arunci banii pe fereastră, înseamnă doar o rea voinţă sau o lipsă de înţelegere sau de pricepere. Bineînţeles că toate chestiunile acestea ţin de înţelegere, răbdare şi de bun simţ. Prioritatea în acest moment, având în vedere că toate tronsoanele de drumuri principale din municipiu sunt deszăpezite, prioritatea este legată de străzile mici, respectiv străzile din cartiere, şi aici avem o problemă cu curţile de blocuri” a precizat Cătălin Cherecheş.

Referitor la modul în care s-a desfăşurat deszăpezirea în municipiu, prin cei pe care societăţile care au contract, primarul Cherecheş a spus că raportat la modul de acţiune, cantitatea şi la intesitatea ninsorii este mulţumit de modul în care s-a acţionat. Dacă cineva este nemulţumit, Cătălin Cherecheş i-a îndemnat să meargă în alte oraşe sau în alte zone unde a nins aproximativ la fel. Sau de exemplu să meargă în Germania, să vadă cum se deszăpezeşte acolo, sau în Austria sau în Franta şi vom constata că Baia Mare este un model de eficienţă.

În altă ordine de idei, un alt subiect important susţinut de primarul băimărean a fost legat de garaje şi parcări.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „În continuare îmi menţin punctul de vedere că, foarte multe dintre terenurile municipiului, terenuri care pot fi folosite în mod util de către toţi cetăţenii şi nu doar de către unii, pot fi utilizate prin demolarea garajelor. Această acţiune se va face începând cu 1 mai, însemnând ca până în 15 aprilie să avem o evidenţă foarte clară a garajelor care sunt legale, care sunt ilegale, care au plăcuţe de evidenţă galbene false şi care nu, care depăşesc suprafaţa de teren şi care nu depăşesc suprafaţa de teren, care s-au conformat contractelor pe care le avem, unde scrie foarte clar că garajele trebuie să fie cu zugrăveală albă şi uşile trebuie să fie gri. Pe de altă parte, bineînţeles, ne vom raporta şi la proiectele de dezvoltare pe care le avem în cartierele oraşului. Să nu uităm că astfel am tripla numărul locurilor de parcare dacă am organiza corect aceste curţi de blocuri unde există garaje. Nu mă refer la garajele făcute în anumite zone, cu bun gust, cu respectarea tuturor condiţiilor de către unii cetăţeni. Mă refer la garaje unde din perspectivă arhitectonică, urbanistică şi estetică, lucrurile sunt scăpate de sub control de prin anii ’90. Aşadar, eu consider că lucrurile acestea trebuie tranşate, îmi asum şi administrativ şi politic acest proiect, îmi asum inclusiv supărarea unor oameni care în momentul în care nu vor avea garaje, va fi probabil un disconfort că nu vor avea, în primul moment, loc unde să-şi pună lucrurile pe care le-au adunat, cu rost sau fără rost mulţi ani la rând. În altă perspectivă, după 15 aprilie, după ce avem această evidenţă, vom proceda la menţionarea de către către municipiu a zonelor unde se va proceda la reabilitarea curţilor de blocuri prin demolarea garajelor şi amenajarea de parcări şi locuri de joacă, zone verzi, după nişte proiecte aprobate de către Consiliul Local. Bineînţeles că cei care au garaje vor fi într-un mod corect despăgubiţi acolo unde este cazul şi garajele sunt legal construite. Pe de altă parte ştim foarte clar că unor astfel de oameni care de bună voie înţeleg care este necesitatea dezvoltării acestui oraş din perspectiva infrastructurii, nu avem nimic împotrivă să le punem la dispoziţie un loc de parcare sau două locuri de parcare, în mod gratuit, o bună perioadă de timp.”

Pâinea pe masă nu vine prin ajutor social, pâinea pe masă vine prin muncă!

Primarul Cătălin Cherecheş a precizat că sunt foarte mulţi cei care se hărnicesc şi pur şi simplu şi îi incită pe băimăreni cu tot felul de minciuni. Baia Mare are proiectele aprobate pentru reabilitarea blocurilor sociale şi ştim foarte bine, vedem în oraş, că nimeni nu a eliberat, nu a plecat de acasă atunci când s-a izolat blocul. Pe de altă parte, dacă va fi cazul, în zonele de mansardă, în zonele unde sunt intervenţii majore la conducte, există o rezervă de 100 de locuinţe care ar putea fi puse la dispoziţia celor care în mod obligatoriu din perspectivă constructivă vor fi nevoiţi să se mute pentru o anumită perioadă de timp.

Cătălin Cherecheş, pri­marul municipiului Baia Mare: „Referitor la locuinţele sociale, vă spun clar nu sunt locuinţe pentru romi. Vă repet: locuinţele sociale nu sunt locuinţe pentru romi. În municipiul Baia Mare, prioritatea nu este dată nici de etnie, nu este dată nici de religie, nu este dată nici de orientarea sexuală, nu este dată nici de alte chestiuni care ţin de mofturile unora sau altora vizavi de nişte lucruri. Vă repet, locuinţeţe sociale nu sunt locuinţe pentru comunitatea romă. Locuinţele sociale sunt pentru băimăreni. Şi locuinţele sociale dacă sunt pentru băimăreni, trebuie să ne raportăm la băimărenii care aduc o valoare acestui municipiu, care muncesc pentru acest municipiu, care nu crează probleme acestui municipiu, care nu crează infracţiuni sau contravenţii în acest municipiu,care nu crează mizerie în acest municipiu, familii care îşi duc copiii la şcoală, familii care îşi duc copiii la sport, familii care înţeleg că un copil trebuie educat în primul rând într-un spirit al muncii, al respectului faţă de lege, al curăţeniei. Iar curăţenia începe cu spălatul pe dinţi şi dacă începe cu spălatul pe dinţi continuă şi cu duşul, continuă şi cu o haină curată pe care trebuie să o ai. Şi dacă tot ajungem la duş şi haine curate, trebuie să ne gândim şi la cei care stând pe Craica, Pirită, Ferneziu. Este o realitate pe care o avem şi noi în Baia Mare şi o au şi alţii. Dacă o vom ignora şi nu vom face în acest an într-un mod concret ceva din perspectiva locuirii, educaţiei şi muncii cu aceste familii, va fi din ce în ce mai rău. Dar regulile trebuie respectate şi vom face lucruri punându-i la muncă, punându-i să respecte reguli, punându-i să-şi ducă copiii la şcoală. Când vor înţelege acest lucru vom privi cu toţii, majoritatea comunităţii, mult mai cu prietenie şi deschidere faţă de ei. Bineînţeles că sunt şi exemple pozitive, foarte multe exemple pozitive şi foarte multe familii care înţeleg acest lucru. Pâinea pe masă nu vine prin ajutor social, pâinea pe masă vine prin muncă!”