Turneu puternic organizat de Academia Minaur

Academia de Handbal Minaur organizează un puternic turneu internațional în perioada 19-20 ianuarie, „Cupa de Iarnă 2019”, cu participarea a patru echipe, două din România, respectiv două din Ungaria. Cele patru echipe participante sunt: Academia de Handbal Minaur, CNOPJ Timișoara, Ferencvaros TC, respectiv Pick Szeged. Partidele se vor disputa în Sala Sporturilor „Lascăr Pană”, iar echipele participante vor folosi sportivi născuți în anii 2002-2003 (juniori II).

Cele patru echipe participante vor juca după sistemul „fiecare cu fiecare”, după următorul program:

• Sâmbătă, 19 ianuarie: ora 10.00 AH Minaur vs. Ferencvaros TC; ora 12.00 CNOPJ Timișoara vs. Pick Szeged; ora 18.00 AH Minaur vs. CNOPJ Timișoara; ora 20.00 Ferencvaros TC vs. Pick Szeged.

• Duminică, 20 ianuarie: ora 10.00 CNOPJ Timișoara vs. Ferencvaros TC; ora 12.00 AH Minaur vs. Pick Szeged.

La sfârșitul competiției, primele trei clasate vor primi cupe și diplome. De asemenea, se vor acorda titluri pentru cel mai bun jucător, cel mai bun portar, respectiv golgheterul competiției.