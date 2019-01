Vorbe fără acoperire

Şefii Uniunii Europene au fost primiţi la Bucureşti cu politeţe maximă, dar în discursurile lor, cu prilejul preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, au îndemnat România să respecte statul de drept şi să nu scadă intensitatea luptei anticorupţie. De mai multe ori în ultimele luni, Guvernul şi Parlamentul de la Bucureşti au fost atenţionate să nu modifice legile justiţiei, să le lase aşa cum sînt… Este un exces de zel politic al acestor politicieni şi nu-i cazul să ne îngrijorăm!

Ar fi anormal să înţelegem lucrurile la fel, căci doar diversitatea de opinii poate duce la progres. De la divergenţe între un stat şi Uniunea Europeană şi pînă la sancţiuni este o cale lungă, pe care preşedintele Comisiei Europene nu mai are timp să o facă, avînd în vedere că urmează alegerile europarlamentare şi conducerea Uniunii va fi schimbată în luna mai 2019. Discursurile celor trei lideri au mers pînă în preajma ameninţării, ceea ce este doar parţial explicabil.

Forţarea instituţiilor unui stat să aprobe sau nu o lege este o acţiune ilegală în exercitarea atribuţiilor unui lider european, căci dreptul Parlamentului României să emită legi în conformitate cu voinţa parlamentarilor nu poate fi negat. În acelaşi timp, legislaţia naţională trebuie să urmeze cursul european, avînd în vedere că dreptul comunitar prevalează în faţa celui naţional.

La o adică, în caz de conflict, neconcordanţa între legile justiţiei din România şi dreptul european trebuie demonstrată în faţa Curţii Europene de Justiţie, procedura fiind deschisă de o plîngere prealabilă a Comisiei Europene. Pînă acolo mai e, aşa că observaţiile europene faţă de legile justiţiei sînt deocamdată recomandări. De vreme ce nici un regulament european nu este încălcat şi nici o directivă n-a rămas neluată în seamă, trebuie să spunem că aceste critici spuse în gura mare sînt recomandări neobligatorii din nici un punct de vedere.

Este adevărat că există o rezoluţie a Parlamentului European, dar are valoare generală şi nu atrage nici o sancţiune. Sarcina statului român în procesul de integrare este să coordoneze justiţia cu cea europeană. Rezoluţiile sînt un instrument flexibil, însă fără să creeze obligaţii juridice. Preşedintele Comisiei Europene a declarat ritos că legea amnistiei şi graţierii ar fi un pas înapoi, dar n-a indicat vreun regulament care o interzice.

Contradicţiile dintre dreptul comunitar şi al României pot fi soluţionate exclusiv pe baza legislaţiei comunitare, nu prin forţă şi agresivitate verbală. Şantajul cu intrarea în spaţiul Schengen şi Mecanismul de Cooperare şi Verificare şi alte ameninţări nu sînt de drept, nici proceduri din Tratatul de funcţionare a UE. Curtea de Justiţie europeană n-a fost sesizată, iar aceste declaraţii au scop electoral preponderent şi denotă lipsă de responsabilitate.

Partidele de la putere vor fi şi mai atente să-şi întărească baza electorală, după salarii vor dubla pensiile, pentru a-i mulţumi pe alegători, cu riscul de a întîrzia autostrăzile. Partidele din opoziţie, susţinute pe faţă de preşedintele ţării, nu renunţă să blocheze procesul legislativ. Iată în ce situaţie de şah perpetuu ne aflăm!

Ne-am fi aşteptat de la liderii europeni să fie nepărtinitori, am fi vrut să aplaneze conflictul intern (doar parţial au reuşit, preşedintele nu mai cere demisia premierului). Însă domnii Tusk, Tajani şi Juncker au preferat să ţină discursuri care dau bine la alegători şi cam atît. Au fost subiectivi şi nu prea înţelepţi, deşi constată că politicienii români au comportamente distructive, marcate de violenţe verbale, de la preşedinte la partide şi pînă la rezistenţa civică din stradă. Scopul politic al celor trei personalităţi europene a fost străveziu, de vreme ce în loc de ajutor Guvernul a primit palme peste obraz!