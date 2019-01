Azi, în direct la TVR HD, duel împotriva campioanei

• CSM București – CS Minaur Baia Mare •

În ultima etapă a turului Ligii Florilor, CS Minaur, echipa începutului de an, se va deplasa pe terenul campioanei CSM București. Disputa dintre formația din capitală și cea antrenată de Costică Buceschi se va desfășura azi, 18 ianuarie, de la ora 17.30, în direct la TVR HD, urmînd să fie arbitrată de craiovenii C. Gorina / F. Melencu, în timp ce O. Pripas (Rm. Vâlcea) este observator FRH.

CSM București este favorita certă în această partidă, însă băimărencele abordează jocul cu încredere. Cu un moral ridicat, după cele două victorii de acasă cu Brașov și Zalău, CS Minaur încearcă marea cu degetul, și să producă o imensă surpriză. Nu ne punem, totuși, mari speranțe, campioana dând semne de revenire în etapa precedentă, prin victoria de pe terenul celor de la SCM Craiova. Cum acum două etape Gloria Buzău a fost foarte aproape de surpriza campionatului, de ce nu ar putea să producă surpriza tocmai CS Minaur. Suntem realiști și conștienți în același timp că CSM București deține prima șansă la obținerea celor trei puncte, însă băimărencele nu au nimic de pierdut, se află în grafic la jumătatea sezonului, și nu au niciun motiv să joace sub presiune, însă ambiția și determinarea nu au voie să lipsească.

Programul etapei 13, ultima a turului

• Vineri, 18 ianuarie: CSM București – CS Minaur Baia Mare, ora 17.30, TVR HD; HC Zalău – ASC Corona 2010 Brașov, ora 17.30

• Duminică, 20 ianuarie: SCM Râmnicu Vâlcea – CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, ora 17.30, TVR 1; HC Dunărea Brăila – SCM Gloria Buzău, ora 18.00

• Marți, 22 ianuarie: CSM Galați – SCM Craiova. În devans: CS Măgura Cisnădie – CSU Cluj-Napoca 32-24; CSM Slatina stă.