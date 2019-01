Clinică de Oncologie în Baia Mare pentru zona de Nord-Vest a ţării

· Peste 12.500 cazuri de cancer înregistrate în Maramureş

Omul de afaceri, băimăreanca Angela Crăciun, cea care anunţa în anul 2006 că fosta fabrică de lapte, aflată în proprietatea sa, va deveni un mall, deşi Baia Mare nu întrunea criteriile de exigenţă a fondurilor de investiţii şi a dezvoltatorilor imobiliari, şocând prin îndrăzneala cu care a anunţat public acest proiect, care dealtfel s-a şi materializat (actualul VIVO), de data aceasta şochează printr-un alt proiect îndrăzneţ, intenţia de a deschide cea mai modernă Clinică de Oncologie şi cercetare a cancerului din nord-vestul României.

Clădirea există deja, este vorba despre o proprietate ce aparţine Angelei Crăciun, situată într-o poziţie excelentă, în zona istorică a municipiului Baia Mare, în proximitatea Turnului lui Ştefan, cu deschidere la două străzi şi la o viitoare parcare de 300 de locuri, proiect al Consiliului Local al Primăriei Baia Mare. Clădirea este monument istoric de categorie B, construită în anul 1834, găzduind pe rând, Casino, Biblioteca veche a oraşului, Tribunalul, Cooperativă, găsindu-şi azi, în sfârşit, destinaţia. Clinica este de utilitate publică, cu impact regional în patru judeţe (Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Sălaj), totalizând circa 1.335.290 de locuitori, plus populaţia din sudul Ucrainei.

Angela Crăciun a declarat: „Mai multe propuneri de parteneriat, colaborare, m-au determinat să adopt aceeaşi strategie pentru realizarea unui nou proiect emblematic pentru municipiul Baia Mare. Misiunea echipei de consultanţi mandatată este să selecteze, împreună cu mine, cei mai buni parteneri pentru realizarea acestei clinici, care va avea ca obiectiv terapia cancerului şi, cu caracter de noutate, cercetare oncologică în România”.

Incidenţa cancerului în această zonă este semnificativă, doar în judeţul Maramureş fiind luate în evidenţă peste 12.500 de cazuri de bolnavi. Obiectivele proiectului este reducerea mortalităţii şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei: „Câteva clinici din Bucureşti şi Iaşi au făcut scrisoarea de intenţie în urmă cu un an, manifestându-şi intenţia de parteneriat”- a mai adăugat Angela Crăciun.

Clinica oncologică îşi va deschide porţile, probabil, până la finalul acestui an.