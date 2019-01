Consiliul Concurenței a sancționat 13 agenții de turism și ANAT cu cca 11,5 milioane lei

Consiliul Concurenței a sancționat 13 agenții de turism și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) cu amenzi în valoarede circa 11,5 milioane lei (aproximativ 2,45 milioane euro), pentru coordonarea comportamentului pe piața comercializării produselor turistice prin agenții de turism.

În perioada iunie 2013 – septembrie 2016, 13 agen­ții de turism și-au coordonat politicile comerciale, inclusiv printr-un schimb de informații sensibile din punct de vedere concuren­țial, cu scopul de a nu permite scăderea prețurilor produselor sau a pachetelor turistice comercializate.

„Astfel, agențiile de turism nu au redus, sub un anumit nivel, prețul de vânzare către clienți pentru produsele turistice și/ sau pachetele de servicii turistice comercializate (ex.: bilete de avion în zborurile tip charter – atât ca produs turistic individual, cât și ca o componentă dintr-un pachet de servicii turistice). De asemenea, acestea au limitat sau au eliminat campaniile promoționale ale companiilor concurente care ofereau reduceri sau gratuități clienților și și-au împărțit numărul de locuri în avioanele contractate pentru zborurile de tip charter pentru a limita astfel în mod artificial oferta în vederea creșterii prețului de vânzare” – susțin reprezentanții Consiliul Concurenței.

Amenzile au fost aplicate astfel:

1. Aerotravel SRL – 400.754,46 lei (aprox. 86.003 euro)

2. Air Fla SRL – 9.618,91 lei (aprox. 2.064 euro)

3. Corali Holidays SRL – 6.644,12 lei (aprox. 1.426 euro)

4. Eximtur SRL – 685.116,14 lei (aprox. 147.027 euro)

5. Fibula Air Travel SRL – 88.310,64 lei (aprox. 18.952 euro)

6. Happy Tour SRL – 519.597,56 lei (aprox. 111.506 euro)

7. Nova Travel SRL – 124.616,00 lei (aprox. 26.743 euro)

8. Paralela 45 Turism SRL – 1.723.737,00 lei (aprox. 369.917 euro)

9. Prestige Tours International SRL – 2.139.282,82 lei (aprox. 459.093 euro)

10. Prompt Service Travel Company SRL – 186.084,73 lei (aprox. 39.934 euro)

11. Rezeda World Travel SRL – 28.780,08 lei (aprox. 6.176 euro)

12. Tez Tour SRL – 55.930,00 lei (aprox. 12.003 euro)

13. Touring Europabus Romania SRL – 5.397.762,87 lei (aprox. 1.158.368 euro).

Consiliul Concurenței precizează că agenția Christian ’76 Tour-SRL a aplicat la programul de clemență, oferind dovezi privind existența faptelor anticoncurențiale, și a primit imunitate la amendă.

Companiile Aerotravel, Eximtur, Fibula Air Travel, Nova Travel, Paralela 45 Turism, Prompt Service Travel Company, Rezeda World Travel, Tez Tour, Touring Europabus România au recunoscut participarea la practică anticoncurențială și au beneficiat de reducerea cu 20% din nivelul de bază al amenzii.

În cadrul aceleiași investigații, Consiliul Concurenței a sancționat ANAT cu 53.304,02 lei (11.439,12 euro) deoarece, în perioada septembrie 2012 – aprilie 2016, a interzis membrilor săi, care operau ca revânzători pentru produse turistice și/sau pachete de servicii turistice, să acorde clienților reduceri sub forma cedărilor unei părți din comisioanele ce le reveneau de la companiile (tur-operatorii) care ofereau acele produse/pachete turistice.

ANAT și-a recunoscut fapta anticoncurențială și a beneficiat de o reducere a amenzii de 20%, iar Consiliul a impus Autorității obligația de a organiza și derula acțiuni de instruire pentru agențiile membre și angajații acestora, pentru a cunoaște reglementările din domeniul concurenței și, astfel, să poată identifica posibile practici anticoncuren­țiale.

Turiștii își pot recupera în instanță banii pierduți

Conform directivei privind acțiunile în despăgubire, clienții afectați de o practică anticoncurențială pot acționa în instanță pentru a cere despăgubiri, folosindu-se de decizia Consiliului Concurenței – au spus oficialii autorității.

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, care transpune în legislația românească Directiva 2014/104/UE, „orice persoană care a suferit un prejudiciu cauzat de o practică anticoncurențială interzisă potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu completările ulterioare, și/sau ale art. 101 sau 102 din TFUE poate solicita și obține repararea integrală a prejudiciului respectiv”.

Actul normativ prevede că despăgubirile integrale repun persoanele care au suferit un prejudiciu în situația în care s-ar fi aflat dacă legislația în materie de concurență nu ar fi fost încălcată.

„Despăgubirea integrală include pierderea efectivă, profitul de care este lipsită persoana prejudiciată, precum și plata dobânzii aferente. Despăgubirea integrală în temeiul prezentei ordonanțe de urgență nu poate conduce la o îmbogățire fără justă cauză, indiferent dacă despăgubirea integrală se produce în urma unor despăgubiri punitive, multiple sau de altă natură” – se mai arată în textul actului normativ.