Drumul Nordului „faultează” canalizarea

Reabilitarea anunţată a Drumului Nordului va fi o investiţie foarte bună pentru maramureşeni, însă dacă luăm în considerare că pe traseu se află sate care n-au re­ţea de canalizare, atunci ideea nu mai pare la fel de bună pentru toată lumea.

Una dintre localităţile care ar rămâne fără canalizare pentru următorii ani ar fi Gârdaniul. Gheorghe Tătăran, primarul comunei Gârdani, ne explică: „La capitolul canalizare, avem o problemă pe care nu ştim cum s-o rezolvăm. Am fost zilele trecute la semnarea contractului de proiectare şi execuţie a Drumului Nordului şi, aşa cum am mai pus problema la momentul semnării contractului de finanţare, când am aflat că n-am fost cuprinşi cu proiectul de extindere a canalizării, am spus că acest drum tranzitează comuna noastră şi ne va bloca introducerea canalizării pe ani buni de acum înainte. Supărarea mea este că n-au fost corelate cele două proiecte în aşa fel, încât toţi cei care suntem pe acest traseu al Drumului Nordului să nu avem de suferit. Trebuia să se analizeze, să se vadă ce infrastructură lipseşte în fiecare comună şi să fie rezolvate problemele înainte de a moderniza drumul. Puteam primi finanţare pe PNDL, de exemplu. Eu aveam speranţe mari, însă n-a fost aşa. Am început chiar şi studiul de fezabilitate şi am finalizat proiectul tehnic, ca să avem totul pregătit pe când vom primi finanţarea şi să fim cu un pas înaintea lucrărilor la drum. Acum, speranţele noastre stau în bugetul naţional pe 2019, care n-a fost aprobat încă, şi cerem să ni se asigure fonduri, ori prin PNDL 3, ori din bani guvernamentali, măcar pentru lucrările ce trebuie făcute pe lângă drumul judeţean. Dacă se reabilitează drumul înainte, noi nu vom mai putea extinde reţeaua de canalizare, deoarece nu ne vor mai da voie să intrăm în zona infrastructurii proaspăt reabilitate. Aşa că, măcar această parte din canalizare, pe lângă şosea, ar trebui s-o facem, că apoi, din bugetul local sau din alte surse, o vom extinde pe străduţele laterale. Dar dacă nu facem canalizarea pe lângă drum, înainte ca acesta să se reabiliteze, atunci 5 ani va fi garanţia la drum, dar asta din 2021 încolo, când se va finaliza lucrarea, deci rămânem fără canalizare încă cel puţin 10 ani! Din 2008, de când sunt la primărie, am tot încercat rezolvarea problemei. Am depus proiectul pe SAPARD, însă nu am îndeplinit punctajul, deoarece suntem o comună mică, avem sub 2.000 de locuitori”.

Primăria nu are bani

Administraţia ar face investiţia din bugetul lo­cal, însă nu are asemenea sume disponibile. Gheorghe Tă­tăran ne spune: „Din bugetul local nu avem cum să suportăm lucrarea. Să facem credit, nu avem atâtea venituri proprii ca să ne putem îndatora suficient pentru proiect. Deci nu ne putem permite, aşa că şansa noastră o reprezintă doar fondurile pe PNDL, sau de la Guvern, să putem intra şi noi în rândul lumii. Pe traseul drumului şi în aceeaşi situaţie ca noi mai este şi Arinişul; Colţirea, care ţine de Ardusat, şi are doar alimentare cu apă; Hideaga, ce aparţine de Satulung, are reţea de apă, nu şi canalizare. Ultimele două sunt cuprinse totuşi cu canalizarea într-un program pe POIM. S-a discutat şi varianta ca acele proiecte să se scoată din programul masterplan, că şi acela e întârziat, şi să obţină finanţare de dincoace. Eu am tot corespondat cu Ministerul Dezvoltării, însă ei mi-au transmis că nu sunt fonduri – nu ştiu care e ordinea priorităţilor pentru ei. Unele comune au solicitat apă şi canalizare, dar li s-au dat bani pentru drumuri! În momentul în care vor ajunge să facă canalizare sau apă, cum vor proceda? Vor sparge drumul proaspăt asfaltat?! Lu­mea cere canalizare şi eu ce pot să le spun? În 2016, noi am mai făcut, din fonduri proprii, aproximativ 2 km de canalizare, însă nu putem să realizăm totul cu forţe proprii. Extinderea canalizării ar mai trebui făcută pe circa 9 km în total, dintre care doar 3 km sunt de-a lungul drumului judeţean. Însă aceşti 3 km i-am putea executa în vreo 4 luni de zile, dacă am avea banii necesari, aşa că am termina porţiunea în timp, înainte de a începe lucrările la drum. Dar totul ţine de bani, dacă îi vom primi sau nu”. • „Noi avem canalizare, dar altă parte din sat nu are şi nu e normal”, a spus Ileana P. „Nu avem canalizare, aşa că ne-am făcut fosă septică, dar nu e bine ca unii să aibă canalizare şi alţii nu, că doar toţi plătim taxe şi impozite la fel. Ştim că primarul încearcă de ani buni să rezolve problema, dar nu vin fonduri de la Guvern”, a completat Ghiţă, un alt localnic din Gârdani.