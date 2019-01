Expoziție de sculptură și grafică • Umor transpus într-o artă plină de semnificații

Lucrări fascinante încărcate de o varietate de semnificații. Sub genericul “About country an humans”, artistul Paul Covaci a venit în fața publicului cu o nouă expoziție de sculptură și grafică. Paul Covaci pare la prima vedere un tânăr ca oricare altul. Nu are semnalmentele clasice care ar putea să-l „trădeze” ca fiind un artist. Totuși, când îi vezi lucrările sau daca povestești cu el despre arta lui constați cât de bogat și încărcat de semnificații este universul creației lui. Paul este așa cum însuși se denumește: „Ca formație grafician și ca deformație sculptor”.

Paul Covaci încearcă mereu să îl introducă pe iubitorul de artă în universul artistic contemporan. Este ,,un gen diferit de alte curente prin faptul că nu are ca scop doar înfrumusețarea, decorarea unei încăperi, ci din contră provocarea privitorului de a gândi și de a-și pune întrebări”, mărturisește artistul. Actuala expoziție se situează pe două paliere: cel al sculpturii și cel al graficii. Sculpturile din această serie ne aduc aminte parcă de sculptura africană sau sud-americană, artele tribale în genere, iar hărțile sale și lucrările de grafică au fiecare povestea lor ce așteaptă să fie „descifrată” în mod diferit, evident de fiecare privitor curios.

Despre arta lui Paul Covaci, curatorul expoziției, artistul Bertalan Kovacs remarca faptul că e plină de umor. “Paul Covaci e un artist care știe să glumească. În plastică gluma apare mult mai rar. Șansa lui este că transpune glumele în plastică. El a luat un premiu I când era în clasa a X-a. Cert este că Ștefan Popa Popas i-a dat un premiu. Pur și simplu a ieșit din anonimat prin originalitatea sa. Gluma cred că se află undeva la extremitatea seriozității absurde, este o defulare, o explozie. Dacă nu ar fi prezentă gluma în lucrările lui Paul Covaci, arta sa ar fi ca un dinte din care se extrage nervul. Este acolo, dar nu mai are viață”, a precizat Bertalan Kovacs.

Paul reușește să se “joace” cu semnificațiile, cu modul în care își realizează lucrările. Spirul său ludic se observă și din faptul că introduce, fără nicio reținere, jucării pentru a exprima ceea ce dorește. De exemplu, pe suprafața unei sfere a „implementat” niște mașinuțe, iar într-o corabie a plasat jucărioare pentru a transmite un mesaj moralizator. Expoziția lui Paul Covaci poate fi admirată la Galeria de Artă de pe b-dul București nr. 6 până în data de 30 ianuarie.