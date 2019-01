Lăpușeni cumințiți de frica radarului

Formațiunea Rutieră din cadrul Poliției orașului Tg. Lăpuș are în componența sa trei polițiști, agent șef principal Călin Pop, agent șef principal Vasile Pașca și agent principal Dionisie Baic. Aceștia au în dotare o autospecială cu un radar performant care depistează vitezomanii din Țara Lăpușului. La nivelul anului 2018 au fost 1687 de contravenții la regimul circulației rutiere în valoare de 1.300.380 lei. Au mai fost reținute în vederea suspendării 155 permise de conducere, din care 23 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. S-au mai constatat 65 de infracțiuni, din care 33 la regimul circulației rutiere, și 32 de altă natură. Pe parcursul anului 2018 au avut loc 92 de accidente rutiere din care 63 cu avarii și 29 cu victime, 10 răniți grav și 25 cu răni ușoare. Din fericire, nu s-a produs nici un deces în urma accidentărilor. „Față de anul 2017 am constatat o scădere a infracțiunilor la toate capitolele, asta și din cauză că suntem zilnic pe drumuri în toată Țara Lăpușului, cu preponderență pe DN 18 B care este și mai intens circulat” – punctează Călin Pop, agent șef principal din cadrul Poliției orașului Tg. Lăpuș. Tot în anul 2018, radarul a depistat 44 de vitezomani care au depășit cu mai mult de 50 km viteza legală din localitate. Bineînțeles, permisele de conducere au fost reținute.

Nick OPRIȘ