Proiect pe tema absenteismului şi abandonului şcolar

Cadre didactice din Maramureş au participat, în perioada 14-17 ianuarie, în oraşul Osmaniye din Turcia, la prima reuniune a proiectului de parteneriat strategic Erasmus Plus “Outdoor Learning Against School Failure and Absenteeism”.

Proiectul propune diverse abordări educaţionale (activităţi în cluburi şcolare eficiente; învăţare în aer liber – cursuri în muzee, planetariu, ateliere de artă, natură etc.; vizite în familie; activităţi de formare pentru părinţi, astfel încât să existe o conştientizare generală cu privire la importanţa educaţiei) menite să susţină prevenirea absenteismului şcolar şi a abandonului şcolar. Scopul acestor abordări este de a restrânge cercul vicios care se formează în jurul problemelor culturale şi economice ale elevilor. Totodată, se urmăreşte ca şcoala să devină mai atractivă pentru elevii defavorizaţi care prezintă risc de abandon şcolar timpuriu. Proiectul“Outdoor Learning Against School Failure and Absenteeism” se implementează începând cu data de 1 octombrie 2018 şi se va finaliza în 30 septembrie 2020, fiind coordonat de Osmaniye Il Milli Egitim Mudurlugu din Osmaniye, Turcia, iar partenerii sunt din: Grecia, Portugalia şi România. Partea română este reprezentată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Liceul Tehnologic “Traian Vuia” din Tăuţii-Măgherăuş. Acest proiect este cel de-al treilea derulat în colaborare cu partenerii din Turcia. Coordonator al proiectului, pentru România, este prof. dr. Ligia Duruş, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale.