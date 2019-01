Sălsigul își face gospodărirea comunală în regie proprie

Comuna Sălsig este aproape independentă în ceea ce privește serviciile comunale. Astfel, primăria are serviciul propriu de apă, canalizare și salubrizare. Acestea sunt în subordinea Consiliului Local (CL). Toate aceste servicii se vor contopi într-unul singur, dar care nu va avea personalitate juridică, ci va rămâne tot sub tutela CL.

Deoarece administrația locală își face în regie proprie aceste servicii comunale, cheltuielile sunt mult mai mici decât dacă lucrările respective ar fi executate de firme specializate. Florian Lucian Luca, primarul comunei, a explicat: „De la 1 ianuarie am stabilit tariful de 3 lei pe metrul cub de apă și 2 pe canalizare, deci 5 în total. Oricum, față de Ulmeni sau Baia Mare, prețurile sunt mult mai mici. Apa este contorizată individual. Avem serviciul nostru de apă-canal. Salubrizarea o facem tot noi, avem mașină de colectare. Strângem gunoiul menajer de două ori pe lună și-l ducem pe rampă în Baia Mare. Deci pot spune că suntem aproape independenți din punct de vedere al gospodăririi comunale. Toate acestea le-am înființat și funcționează destul de bine. De când depozităm pe rampa temporară a Drusalului sunt costurile mai mari, dar tot sunt mai mici decât dacă ne-ar face ei salubrizarea. Când ne-au colectat ei, în două ture, când ne-a fost stricată mașina, am plătit câte 4.000 – 5.000 de lei pe câte o colectare! Și atunci am spus că e prea mult. Dacă strângem noi gunoaiele de la populație, consumăm undeva la 180 litri de motorină, plus depozitare circa 2.000 de lei și oricum ieșim mai ieftin”.

Angajații primăriei se ocupă de tot

Administrația locală este una mică, așa că nu și-ar permite înființarea unui serviciu distinct de gospodărire locală. În aceste condiții, toate serviciile vor rămâne separat, dar în subordinea Consiliului Local. Florian Luca a mai spus: „Toate aceste servicii sunt în subordinea Consiliului Local și le vom încorpora acum într-un singur serviciu, ca titulatură, că se reface organigrama primăriei, statutul de func­ții. Este o lege apărută de anul trecut care nu ne ajută prea mult, dar noi am discutat-o când am fost la București cu Asociația Comunelor din România, referitoare la obligativitatea de a înființa servicii cu personalitate juridică, care poate să meargă de la 5.000 de locuitori în sus. Dar nu mă pune pe mine, cu 7 angajați în total, să fac un serviciu de gospodărire la care să pun un director, un șef de transport, contabil etc, că îmi încarci cheltuielile cu 300.000 de lei în plus pe an și nu ne permitem. Am înțeles că în luna februarie vor scoate de tot din textul legii această obligativitate. Dacă tu ca administrație dorești să-ți înfiin­țezi acest serviciu, poți, că nu te oprește nimeni. Dar la noi va rămâne în subordinea Consiliului Local, nu alt contabil, casierie separată, director, că nu are sens. La 1.500 de locuitori, nu rentează din punct de vedere economic. Momentan, avem 3 angajați care se ocupă de gospodărirea comunală. Doi sunt la apă, la salubrizare șoferul, care este și pompier, că avem și mașină de stins incendiile. O persoană se ocupă și de spațiile verzi. Singurul lucru pe care nu-l facem noi este deszăpezirea. Pentru asta avem închiriat un utilaj care rezolvă totul, nu mai avem grijă că se defectează mașina, sau alte probleme de acest gen. Firma este de aici, de pe plan local, așa că nici nu mai trebuie să-i anunțăm noi când ninge, ei își fac treaba și noi îi plătim”.