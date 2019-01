Silviu Sebastian Suciu părăseşte echipa zimbrilor

Silviu Suciu, unul dintre cei mai importanţi jucători ai vicecampioanei României, a decis din motive personale să se retragă din activitatea sportivă de înaltă performanţă. Silviu Suciu este născut pe data de 16 octombrie 1991 la Câmpia Turzii, judeţul Cluj, pilierul de 1,85 cm şi 124 kg fiind pentru prima oară legitimat acum mai bine de zece ani la CSŞ Viitorul Cluj. După mai puţin de un an, Silviu păşeşte pentru prima oară la un club băimărean, fiind înregimentat începând cu data de 23 iulie 2009 la Clubul Sportiv Şcolar 2 Baia Mare. La doar 19 ani şi 4 luni, impozantul pilier semnează cu CSM Ştiinţa Baia Mare, devenind astfel zimbru cu acte în regulă.

În cei opt ani petrecuţi la vicecampioana României, Silviu Suciu şi-a trecut în palmares şapte finale de SuperLigă: două locuri 1 în ediţiile (2011 şi 2014), plus alte cinci locuri doi (2012, 2013, 2015, 2016-2017 şi 2017-2018). A fost prezent în şase finale de Cupa României (cu o medalie de aur în 2012) şi alte cinci de argint (ediţiile 2011, 2013, 2014, 2016-2017 şi 2017-2018). Cartea sa de vizită mai include două medalii de aur în Cupa Regelui (ediţiile 2016 şi 2017), un loc doi (2015) şi un loc trei în (2018). La nivelul competiţiilor europene intercluburi, Silviu Suciu a bifat ca titular ambele confruntări cu ruşii de la STM Enisey Krasnoyarsk din Challenge Cup ediţia 2015, la care se adaugă Cupa Europei Centrale şi de Est ediţia 2011.

La nivelul echipelor naţionale, primele selecţii au fost cele de la Under 17 ani. Au urmat cele de la Under 19 ani, prezenţe încununate cu un loc trei la Campionatul European din Belgia 2010. În iunie 2015, pilierul zimbrilor a bifat şi prima prezenţă la nivelul reprezentativei Under 23 de ani, evoluînd contra celor de la England Counties XV. Pasul la prima reprezentativă l-a făcut la nici 22 de ani, pe 12 iunie 2013, la IRB Nations Cup, într-un meci cu Argentina Jaguars, scor 30-8. De la acel debut au urmat alte patru partide, pe 16 iunie 2013, România – Emerging Italy 26-13, pe iunie 2016 România A – Crawshays Wels RFC 14-7 (0-7), respectiv dubla din capitală pierdută cu England Counties pe 5 şi 8 iunie 2018, 5-40 şi 20-31.

Pentru întreaga sa activitate acest model de abnegaţie şi modestie merită tot respectul cuvenit, conducerea şi colegii echipei CSM Ştiinţa Baia Mare urându-i mult succes pe mai departe.