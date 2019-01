Am trăit „Două Centenare”: „Centenarul Mic 24 Ianuarie 1959” şi „Centenarul Mare 2018”

În iarna anului 1959, lucram la Exploatarea Minieră Baia Borșa. Sâmbătă, 23 ianuarie 1959, se organizează un frumos și mare BAL, la Sanatoriul din Borșa.

Sunt invitați la acest eveniment agreabil și așteptat tinerii ingineri și tehnicieni care lucrau la mină la Baia Borșa. Aceș­tia au venit la bal cu orchestra, care era angajată la mină. Tot de la Baia Borșa au venit și cu bufetul, care să asigure buna dispoziție, deoarece alimentara de la mină era mult mai bine aprovizionată cu produse decât cea din Borșa.

Atmosfera în timpul balului a fost foarte plăcută și ne-am simțit excelent, astfel că la ora 7.30 eram încă în sală.

La ora 8.00 dimineața, pe „24 IANUARIE 1959”, la stația de difuzare din sală auzim cântându-se „HORA UNIRII”, la 100 de ANI de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE” 1859-1959, Unirea mică.

LA auzirea acestui „IMN” ne-a cuprins marea bucurie și emoție, așa că am început să cântăm și să încingem și noi o horă mare a UNIRII.

Am ieșit apoi din sala în care a avut loc Balul, cu orchestra înaintea noastră cântând HORA UNIRII, îndreptându-ne spre poarta unității în drum, unde am așteptat săniile cu cai care veneau de la gara Borșa și mergeau spre centru. Am ajuns în centru și am intrat într-un local, unde am încins din nou o HORĂ MARE, după care ne-am îndreptat cu săniile împreună cu orchestra până la Complexul Turistic Borșa, spre Pasul Prislop.

Trebuie să menționez faptul că în acea perioadă, așa cum se întâmplă la români, era interzis să se cânte HORA UNIRII și să se organizeze manifestări cu această ocazie.

La Cluj, în Piața Mihai Viteazul, studenții au organizat ad hoc în acea dimineață o MARE HORĂ. Mulți dintre ei au fost reținuți și duși la Miliție, unde au fost puși să dea declarații și au fost reținuți până dimineața, când au fost eliberați.

Printre studenții care au încins HORA MARE la Cluj s-a numărat și distinsul profesor Ioan Nădișan din Baia Mare.

ing. Teodor BENE