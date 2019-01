Rezistenţa la democraţie

Paradisul terestru este imposibil, deci poporul, oricît de organizat ar fi, nu poate să producă o societate/cetate ideală. Mişcările ideologice sau sociale care pretind că toată lumea va fi mulţumită sub conducerea lor seamănă cu extremismele de stînga sau de dreapta şi le descurajăm. Să nu confundăm democraţia cu utopia!

Constituţia garantează dreptul la protest, mişcările de stradă sînt democratice, arată marca şi deschiderea statului democrat spre voinţa populară. Coalizarea cetăţenilor în organizaţii neguvernamentale este perfect justificată, căci anumite părţi din societate au interese comune pe care le pot proteja mai eficient. Dar dacă aceste mişcări de stradă sînt de tipul Anonymous (nu se ştie cine le organizează şi de ce), atunci nu pot fi democratice, ci seamănă mai degrabă cu mişcările de forţă şi cad de fiecare dată în penal, tulbură ordinea publică şi constituţională şi produc dezordine, violenţe, haos…

Orice om are dreptul la sesizare/reclamaţie şi instituţiile de stat vizate au obligaţia să răspundă în 30 de zile, dar şi la exprimarea opiniilor în mod liber, în presă sau în public, cu respectarea legii de organizare a manifestărilor cetăţeneşti pe domeniul statului (străzi, pieţe). În societăţile cu democraţii vechi, primăriile organizează locuri speciale, cu tribună ridicată într-un for, de unde cetăţenii pot milita în faţa ascultătorilor, pe teme de interes obştesc. Democraţia înseamnă să ascultăm vocea tuturor, într-un cadru organizat, pentru a respecta legea şi drepturile celorlalţi.

Dorim cu toţii să avem un nivel de trai mai ridicat, condiţii de viaţă şi muncă superioare, să trăim în îndestulare. Italia va acorda de la 1 aprilie 2019 o alocaţie cetăţenească de pînă la 780 euro/lună, timp de 18 luni, persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei. De 10 săptămîni, Franţa nu poate calma mulţimea furioasă pentru că a crescut preţul benzinei şi s-a erodat nivelul de trai şi pregăteşte măsuri similare. Este ciudat ce se întîmplă acolo unde ajutoarele sociale sînt cît salariul mediu la noi!

Societatea are soluţii democratice, incluse în procesul parlamentar de legiferare, pentru a se împotrivi unor legi, hotărîri de guvern, ordonanţe de urgenţă sau hotărîri de consiliu judeţean/local. Sînt organizate (obligatoriu) consultări publice la care societatea civilă interesată participă, iar politicienii pot ţine cont de punctul de vedere al organizaţiilor profesionale sau cetăţeneşti. În caz contrar, pot fi declanşate proteste, mergînd pînă la mitinguri sau greve, în cazul sindicatelor nemulţumite. Dar toate acestea au un traseu crescător, cu praguri de trecut, pentru a permite negocierea şi ajungerea la acord sau compromis. Însă în cazul protestelor neautorizate şi neorganizate, dialogul este imposibil şi revolta se transformă în frustrare, se ajunge mereu la înjurături, distrugeri, agresiuni psihice şi fizice, toate acestea fiind fapte penale.

Cererile cetăţenilor ar trebui să fie concrete: Vrem ca bugetul local/jude­ţean/naţional pentru protecţia socială să crească de la 15% la 25%! Cele de tipul: Vrem justiţie independentă, Vrem să trăim bine – sînt sloganuri, nu pot fi negociate cu societatea civilă sau cu cetăţenii interesaţi. Adunările publice au şi rolul să testeze gradul de susţinere a unei idei. Dacă la protestul contra amplasării depozitului de deşeuri pe păşune se adună tot satul, este semn pentru primar că s-a făcut acolo o greşeală, dacă vrea voturi din acel sat.

Opinia publică este în formare, polemizată de activişti ce protestează individual sau în grup, iar ideile lor sînt preluate de politicieni şi transpuse în legislaţie, sau vor fi abandonate. Influenţarea deciziei politice în sensul dorit de alegători este o acţiune continuă şi cel mai bine se face direct prin politicieni, sau indirect prin ONG-uri, asociaţii, sindicate… Mişcările neorganizate de protest întăresc doar rezistenţa la democraţie!