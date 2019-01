S-a stabilit returul DNJ U19

În aceste zile a fost stabilit programul returului Diviziei Naționale de Juniori U19. Programările au fost făcute ținându-se cont de examenele școlare pe care elevii urmează să le susțină, de competițiile oficiale internaționale și de Sărbătorile de Paști. Competiția se va relua pe 7 aprilie.

Programul returului Diviziei Naționale de Juniori U19

• Etapa a VII-a – 7 aprilie: CSȘ 2 CNE Baia Mare – LPS Suceava, ora 12.00; CT Dinicu Golescu – CSM București, ora 12.00; Etapa a VIII-a – 14 aprilie: LPS Suceava – CSM București, ora 10.00; CSȘ 2 CNE Baia Mare – CT Dinicu Golescu, ora 10.00; Etapa a IX-a – 21 aprilie: CT Dinicu Golescu – LPS Suceava, ora 10.00; CSM București – CSȘ 2 CNE Baia Mare, ora 10.00; Etapa a X-a – 5 mai: LPS Suceava – CSȘ 2 CNE Baia Mare, ora 12.00; CSM București – CT Dinicu Golescu, ora 12.00; Etapa a XI-a – 12 mai: CSM București – LPS Suceava, ora 10.00; CT Dinicu Golescu – CSȘ 2 CNE Baia Mare, ora 10.00; Etapa a XII-a – 19 mai: LPS Suceava – CT Dinicu Golescu, ora 10.00; CSȘ 2 CNE Baia Mare – CSM București, ora 10.00.

Federația Română de Rugby a alcătuit și programul returului Diviziei Naționale a Juniorilor Under 15, categoria unde Baia Mare este reprezentată, în Transilvania, de AS Florin Popovici. Două meciuri va avea de disputat AS Florin Popovici împotriva celor de la CSȘ Șoimii Sibiu. În 14 aprilie, meciul dintre cele două combatante se va desfășura în Baia Mare, de la ora 14.00, iar returul este programat în 12 mai, tot de la ora 14.00. Turneul final la această categorie este prevăzut în perioada 19-26 mai.