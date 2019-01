Juniorii I şi III ai Academiei Minaur, turneu în Ungaria

La fel ca anul trecut, Academia de Handbal Minaur va participa cu grupele de juniori I şi III la Turneul HUN-IOR din Kisvarda (Ungaria) în perioada 25-27 ianuarie. Juniorii I vor juca la categoria de vârstă sub 20 de ani, în timp ce juniorii III vor juca la categoria de vârstă sub 16 ani (categorie de juniori II).

Juniorii I au fost repartizaţi în grupa B, alături de formaţiile KTE – Piroska Szorp, HSK SG Kosice şi Fehergyarmati VSE, iar meciurile se vor desfăşura pe 25 şi 26 ianuarie. În ultima zi de turneu, 27 ianuarie, se vor disputa meciurile pentru stabilirea clasamentului final. Anul trecut, juniorii I au câştigat turneul la această categorie de vârstă.

Juniorii III vor intra în competiţie doar din 26 ianuarie, când vor juca în faza grupelor împotriva formaţiilor KIKI Handball şi Nyiregyhaza SC. La fel ca la juniorii I, juniorii III vor juca pe 27 ianuarie un meci pentru stabilirea clasamentului final.

Programul din faza grupelor (ora Ungariei), juniori I, sâmbătă, 26 ianuarie: ora 9.00 Academia de Handbal Minaur vs. HSK SG Kosice (juniori I); ora 15.00 Academia de Handbal Minaur vs. KIKI Handball (juniori III); ora 17.00 Academia de Handbal Minaur vs. Nyiregyhaza SC (juniori III); ora 17.00 Academia de Handbal Minaur vs. Fehergyarmati VSE (juniori I).