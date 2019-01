Tot mai multe persoane interesate de lumea stelelor

Anul 2018 s-a dovedit a fi unul bun şi la Complexul Astronomic Baia Mare. Numărul vizitatorilor a crescut considerabil faţă de anii anteriori. De exemplu, în 2018, s-au înegistrat 24.230 de vizitatori cu plată faţă de 20.117 câţi au fost în 2017. În privinţa numărului de vizite virtuale, au fost semnalate 95.000 faţă de 92.973 câte au fost în 2017. Şi la expoziţiile itinerante din România s-a constatat un număr record de vizitatori. De la 29.014 câţi au fost în 2017 s-a ajuns la 79.000 de persoane care s-au arătat interesate de expoziţiile Complexului Astronomic din Baia Mare.

5 decenii de activitate pentru Complexul Astronomic

Anul 2019, an aniversar pentru Complexul Astronomic Baia Mare, care la 1 iulie va celebra 50 de ani de la inaugurarea sa, a debutat cu zăpadă și îngheț, însă publicul vizitator a trecut pragul instituției chiar și în primele zile din an. Raportându-se la anul trecut, oficialii instituţiei au arătat că “în 2018, Complexul Astronomic Baia Mare a obținut un câștig bunișor de imagine și palmares prin itinerarea în mai multe locații din țară a expoziției digitale multimedia «Constelații Românești Tradiționale», într-un format special, comun cu expoziția foto «Semnele Ceriului», propusă de artistul fotograf Ilie Tudorel, iar această expoziție duplex a fost vizionată de peste 150.000 de vizitatori, în orașele unde a fost prezentată. Anul 2018, la sediu, a fost un an interesant, în care am aprofundat rezultatele proiectelor implementate în ultimii ani, iar trendul crescut de vizitare s-a păstrat”, a punctat Ciprian Crişan, educator muzeal.

Anul trecut, Complexul Astronomic a pierdut un coleg chiar în startul unor proiecte majore care vizau realizarea unui observator astronomic automatizat și independent pe un vârf de munte, la 35 de km de forfota băimăreană, implementarea unei soluții de automatizare a Observatorului Astronomic Baia Mare, dezvoltarea planetariului băimărean și diversificarea tematică a spectacolelor de planetariu prin hibridizare cu un sistem de proiectoare digitale etc.

“Proiectele noastre au fost oarecum încetinite de pierderea colegului Mircea Lițe, însă vor fi continuate”, au punctat reprezentanţii Complexului Astronomic Baia Mare.

Expoziţii de succes

În anul 2018, ca și în anii anteriori, Noaptea Muzeelor a atras publicul prin atelierele creativ-educative, observațiile astronomice, filmele documentare și spectacolele de planetariu speciale prezentate cu această ocazie, vizitarea gratuită a Complexului Astronomic fiind oferită în regim de ”invitație”, pentru a relua vizita într-o zi obișnuită. Complexul Astronomic Baia Mare a organizat activități specifice cu ocazia Zilelor Maramureșului când, în perioada 8-13 mai 2018 – timp de o săptămână evenimentul ”Haida, hai în Maramureș!” a captivat și prin observațiile astronomice asupra Soarelui organizate de planetariu în zona Câmpul Tineretului, dar și la sediul din str. George Coșbuc.

O altă participare, de această dată în iarnă, la programul manifestării ”Crăciun în Maramureș” a atras publicul spre planetariu, unde a fost prezentat spectacolul ”Steaua Crăciunului” și au putut fi vizitate două expoziții recent deschise ”Semnele Ceriului” și ”Imagini hibernale – expoziție de ilustrație digitală”. Programul educațional – tabăra de știință aplicată din luna iulie, care a atras peste 600 de participări, a fost și în acest an, cu sprijinul colaboratorilor, un real succes, urmat imediat de două evenimente astronomice pentru care au fost organizate observații astronomice, respectiv eclipsa totală de Lună din 27-28 iulie și eclipsa de lună în penumbră, din 16 septembrie.

Anul 2018 a fost, de asemenea, anul aderării Complexului Astronomic Baia Mare la Rețeaua Națională a Muzeelor și anul unui parteneriat productiv cu Societatea Națională de Astronomie Culturală. De asemenea, ca în anii anteriori, Palatul Copiilor Baia Mare, Centrul de Excelență în Astronomie al Colegiului Național ”Vasile Lucaciu”, Asociația de voluntari Team4Youth, Biroul de Informare Turistică – Turnul lui Ștefan, Ilie Tudorel – artist fotograf și Consiliul Județean Maramureș s-au aflat în vârful listei colaborărilor excelente ale anului 2018.

Calendarul pe 2019 al Complexului Astronomic

Calendarul mural pe anul 2019 al Complexului Astronomic Baia Mare este dedicat constelațiilor ecliptice și comorilor lor ascunse, o prelucrare a unei broșuri prezentate doar online anterior, care surprinde într-un dialog, fără contradicții, viziunea știin­țifică asupra constelațiilor zodiacale și viziunea horoscopului european asupra acelorași. Calendarul de birou surprinde câteva imagini spectaculoase din istoria recentă și mai veche a planetariului, contextualizate cu câteva fraze meșteșugite din istoria gândirii umane. Dacă doriți să intrați în posesia unui calendar, tot ce trebuie să faceți este să vizitați în lunile ianuarie – februarie 2019, Complexul Astronomic Baia Mare și veți primi gratuit un exemplar, în limita stocului disponibil.