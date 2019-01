Lucrările Adunării Eparhiale a EOR a Maramureșului și Sătmarului

Sâmbătă, 26 ianuarie 2019, sub președinția Prea­sfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în sala Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, care au analizat întreaga activitate a eparhiei, pe anul 2018, sub aspect economic, administrativ, cultural, patrimonial, social-filantropic, teologic-educațional, canonico-juridic și monahal.

Ziua a început cu săvâr­șirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, urmată de slujba de Te-Deum, după care Prea­sfințitul Părinte Iustin a condus ședința Consiliului Eparhial Plenar, iar apoi s-au desfășurat lucrările în plen ale Adunării Eparhiale.

Bilanțul activităților Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, structurate pe principalele sectoare de activitate, se prezintă astfel:

Evenimentul anului poate fi considerat, pentru eparhia noastră, alegerea, hirotonia întru arhiereu a Prea Cuviosului Părinte Arhim. Dr. Timotei Bel și instalarea Preasfinției Sale ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, la data de 24 iunie 2018, de hramul Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă.

Din rapoartele prezentate de consilierii și inspectorii de resort, vă aducem spre știință următoarele:

Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, care cuprinde județele Maramureș și Satu Mare, are un număr de 522.480 de credincioși, care sunt arondați la 83 de parohii urbane și 379 de parohii rurale cu 31 de filii, deservite de 573 de clerici și alți 18 preoți caritativi, care activează în spitale, penitenciare sau instituții ce aparțin de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne și Administrației. De asemenea, în cuprinsul eparhiei noastre există viață monahală în 30 de mănăstiri și 10 schituri. În anul 2018 au fost hirotoniți întru preot și diacon 27 clerici, 134 (56 preoți+78 mireni) de clerici și personalități din rândul mirenilor au fost distinși pentru activitatea lor în folosul Bisericii neamului nostru românesc, s-au pensionat 16 preoți, un preot a trecut la cele veșnice, iar 10 preoți au fost sancționați disciplinar.

În anul precedent, s-au continuat lucrările la Catedrala Episcopală, lucrări care au avut ca obiective finalizarea acoperișului cupolei, realizarea soclului și a contraforților, confecționarea și montarea geamurilor, finisajele exterioare până la baza turnului, pictarea cupolei, proiectarea şi realizarea instalațiilor de iluminat, încălzire și sonorizare.

O realizare de mare importanță a fost începerea lucrărilor de restaurare a Palatului Episcopal din Sighetul Marmației, lucrări ce sunt posibile datorită aprobării finanțării, din fonduri europene, a proiectului cu titlul: Conservarea, reamenajarea și punerea în valoare a Palatului Episcopal din Sighetu Marmației, cu destinația Centrul pastoral- cultural „Sfântul Iosif Mărturisitorul”.

Pe cuprinsul eparhiei noastre mai sunt în construcție 32 de biserici și mănăstiri, un sediu de protopopiat și 12 case parohiale. Sunt în lucru 23 de șantiere de pictură bisericească, în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Pictură Bisericească, se efectuează lucrări de restaurare, reabilitare și consolidare la 3 biserici monument istoric (biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Copalnic Mănăștur, biserica „Sfântul Apostol Petru și Pavel” Șomcuta Mare și biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Plopiș), iar la 43 de biserici monument s-au instalat sisteme de alarmă în vederea prevenirii furturilor.

În cadrul “Anului omagial al unității de credin­ță și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918” s-au deschis 3 expoziții: Expoziția de icoane Chipuri din veac în veci, ed. a II-a, Arta icoanei – mărturie a unității de neam, limbă, credință și spiritualitate românească, expoziția de carte veche Unitatea Neamului în Biserica cea Una și expoziția Sfinții români – ocrotitorii noștri, de la Mănăstirea Rohia și realizată în tabăra de pictură de la Mănăstirea Rohiița.

În plan cultural, amintim apariția, în editura eparhială sau în alte edituri, a 4 titluri de carte. Tot la activitatea editorială, la nivel eparhial, au apărut 7 titluri de reviste eparhiale, teologice și parohiale și un supliment de spiritualitate ortodoxă, în colaborare cu săptămânalul „Gazeta de Maramureș”. De asemenea, au fost organizate 2 simpozioane și un colocviu întru cinstirea Centenarului și a făuritorilor Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși de la Sibiu, 6 – 9 septembrie 2018, a fost întregită cu un număr de 80 tineri din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Tot sub coordonarea sectorului teologic-educațional, pe întreg cuprinsul eparhiei noastre s-au desfășurat 180 tabere și școli de vară pentru copii și tineri, unde au participat 5.700 copii și tineri și 650 de voluntari, iar programul „Hristos împărtășit copiilor” a fost implementat pentru 4.170 de copii și tineri.

Anul 2018 a fost anul care ne-a oferit prilejul, ca și anii precedenți, să ducem mai departe purtarea noastră de grijă față de semenii noștri aflați în situații sociale precare și să ne manifestăm faptele milei creștine, întăriți în convingerea că orice act de milostenie făcut către unul dintre semenii noștri este primit și răsplătit de Dumnezeu.

De departe, cel mai important proiect al Anului Centenar este deschiderea spre funcționare a Centrului Social pentru Îngrijirea Persoanelor în Vârstă “Bunul Samarinean” din comuna Coroieni. Acest Centru Social, în momentul de față, are 19 bunici rezidenți, dar în anul 2019 va funcționa la capacitatea maximă a locurilor, anume 40 de persoane vârstnice, care vor beneficia de îngrijire și de serviciile sociale ale centrului. La acesta se mai adaugă și Centrul de zi „Sfânta Tatiana”, deschis în municipiul Satu Mare.

Episcopia noastră desfășoară prin protopopiate și parohii în fiecare an câteva proiecte sociale cu caracter permanent: Proiectul „Acte de cinstire pentru seniorii Municipiului”; Proiectul „Construieș­te o casă, zidește suflete”, care își propune construirea unei case în fiecare protopopiat pentru un caz stringent; Proiectul „Ghiozdanul micuțului creștin”, prin care s-au acordat 93.380 lei, reprezentând ghiozdane si rechizite pentru școlari, respectiv pentru 2.160 de beneficiari; Proiectul „Îmbracă un copil de Sfintele Sărbători de Paști”, de care au beneficiat 2.459 de copii și adulți, reprezentând haine și alimente în valoare de 213.001 lei; Proiectul „Oferă un dar de Sărbătorile Nașterii Domnului”, prin care s-au acordat cadouri care au constat în alimente și haine, în valoare 418.295 lei pentru 12.845 de beneficiari.

De toate activitățile și proiectele desfășurate în cadrul asociațiilor, parohiilor și mănăstirilor au beneficiat 29.933 de persoane, iar cheltuielile totale s-au ridicat la suma de 2.264.842 lei.

La toate acestea, adăugăm participarea ierarhilor noștri și a 650 de credincioși din eparhia noastră la sfințirea Catedralei Naționale din București și la sărbătorirea Centenarului Marii Unirii de la Alba Iulia din 1 Decembrie 2018, precum și slujbele de târnosire și resfințire de biserici, săvârșite de Preasfințitul Părinte Iustin sau Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul și participarea la diferite manifestări cultural- religioase.

Pentru toate binefacerile revărsate asupra eparhiei noastre se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu, îndreptându-ne gândurile de prețuire către preoții, monahii și credincioșii Bisericii noastre strămoșești.

