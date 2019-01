Pictorul Nicolae Pop surprinde natura

„Oamenii la un moment dat nu vor mai figura în planurile naturii, ale lui Dumnezeu! Nu vom mai putea face față la infinit acestor schimbări climatice. Omul nu își arată interes pentru a conserva natura, marginalizând legile și efectele ei! Tot ce există în natură trebuie respectat și îngrijit!”

Pictorul Nicolae Pop s-a născut în localitatea Cicârlău din județul Satu Mare, la data nașterii sale – acum Maramureș, în 18 aprilie 1938. În 1966 finalizează cursurile Facultății de Artă Plastică – Sec­ția Pedagogică din Cluj. În 1978 a absolvit și cursurile Facultății de Istorie-Filosofie a Universității Babeș Bolyai tot din Cluj-Napoca. Din 1984 este profesor cu gradul didactic I. A fost mulți ani de zile profesor în comuna Apa – județul Satu Mare, aici fiind și primar.

În 1988 fondează revista culturală “Pro Unione” din Baia Mare, la ea lucrând constant și în zilele noastre. Începând cu 2007 este membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Satu Mare.

Maestrul Nicolae surprinde natura în picturile sale. Cromatica culorilor dansează și se contopește. Am sesizat într-un tablou de iarnă un alb perpetuu, până și caii erau tot albi! În altă colecție de tablouri se subliniază tema incendiului, natura fiind roșie, la fel ca oamenii, parte din ea. Pictorul este sensibilizat cu predilecție de accidente și catastrofe. Atunci când un avion se prăbușește în munții Carpați, bătrânii de câteva secole vin în viitor să ajute, fiind îmbrăcați în port tradițional. Seria de tablouri religioase nu lipsesc. Creștinismul predomină cu predilecție, fiind vorba însă și de religii orientale. Pictorul surprinde momentul nașterii lui Iisus Cristos, ulterior drumul Său spre Golgotă, apoi pe Arhanghelul Rafael. De la partea spirituală trecem spre tablourile cu șatrele de țigani meșteșugari ce cutreieră lumea în cort, nuduri de femei în apă și la plajă.

Pictorul Nicolae ne va răspunde la câteva întrebări, lăsând și o urare cititorilor și ascultătorilor noștri!

Omul de artă Nicolae Pop a fost prezent miercuri, 23 ianuarie 2019, la Radio Zidul, în cadrul emisiunii Ora Cetății

Cristian Bodnărescu: Cum simte natura pictorul? Dar omul Nicolae?

Nicolae Pop: Pictorul o percepe atât de diversificat, așa cum sunt și sufletele oamenilor! Natura este încărcată de idei, viziuni și de stări ale psihicului, fiind asimilată de starea interioară a pictorului. La fel se întâmplă și cu un muzicant ori scriitor, pentru că toate aceste lucruri mereu au format o unitate.

Cristian Bodnărescu: Defrișările duc la schimbarea climei? Unde putem ajunge?

Nicolae Pop: Este un subiect tragic! Și la noi a fost produsă o defrișare ce va avea un efect ecologic decenii întregi! S-au tăiat păduri întregi fără să se gândească cineva la o replantare a lor. La ora actuală, dealurile sunt pus­tii și goale! Inundațiile sunt un efect al defrișărilor, la fel și lipsa de oxigen – aer curat.

Cristian Bodnărescu: Seria tablourilor dedicate evenimentelor tragice subliniază latura realistă. Accidentul aviatic din 2014 ocupă câteva tablouri. Care este rostul lor, cum poate fi lumea mai bună?

Nicolae Pop: Dacă accidentele nu s-ar întâmpla, oamenii nu ar mai simți nevoia de a se apăra în fața lor. Îndepărtarea lor este un scop al vieții noastre! În cazul pilotului Iovan, accidentul a fost determinat de natură. N-a mai văzut nimic și avionul s-a prăbușit! Am asistat la o stare curioasă, regretabilă! Avionul a fost găsit de localnici și nu de specialiști, prin unde radio.

Cristian Bodnărescu: Cum se face trecerea de la real spre suprarealism?

Nicolae Pop: Este o stare naturală la granița dintre cele 2 emisfere. Elementele se întrepătrund, pictorul trebuind a-și mula stilul tehnic peste starea sufletească. Cele 2 curente sunt evident asemănătoare. Eu am studiat în școala de acum 50 ani realismul și clasicismul. Ulterior, am reușit apropierea acestor curente de suprarealism și cubism. Cele din urmă reprezintă o exagerare a realității prin deformare. La ora actuală, nu deranjează pe nimeni intercalarea lor.

Cristian Bodnărescu: Ce curent muzical de suflet păstrează omul Nicolae?

Nicolae Pop: Mie îmi place muzica cultă, curentul clasic. Apoi apreciez opereta, dar și muzica modernă, fără excepții. Muzica modernă-actuală (anii 50 – 80) te mobilizează și atrage prin dans și cromatică! Un loc aparte îl are rockul, cred că tinde spre suprarealism, dacă l-am analiza din prisma artelor. Îmi dă o stare psihică agreabilă, de libertate. Detest muzica anilor ’90 care este comercială, practic apăreau femei aproape goale și la asta s-a rezumat! Mă bucur că am depășit acest moment, curentele anilor 50-80 revenind!

Cristian Bodnărescu: Care este scopul omului Nicolae, lăsat de Dumnezeu?

Nicolae Pop: Asta-i o întrebare mare de tot! Totul de la Dumnezeu, nimic fără El! În afară de Dumnezeu nu se face nimic bun! Rău… multe!

Cristian Bodnărescu: Când culorile se vor contopi… noi unde vom fi?

Nicolae Pop: Departe! Va fi o tragedie. De fapt, doar pentru oameni – nu în adevăratul sens! Natura își va continua cursul firesc. Necazuri sunt multe- în California de curând sute de oameni au ars de vii, în Grecia au ars zeci de oameni, nescăpând focului mistuitor declanșat în păduri.

Natura are un mers ciclic, bine organizat. El nu trebuie deranjat! Se spune că natura nu se răzbună! Eu cred că tocmai asta face. Face minuni, dar și inundații, cutremure, incendii….

Cristian Bodnărescu: După ultimul război mondial, temperatura globală a crescut la câteva grade. Atunci am văzut că natura acționează ca o ființă vie, necesită echilibru. Problema ar fi că la unul dintre aceste reechilibrări noi, oameni, s-ar putea să nu mai apărem în ecuație…

Nicolae Pop: Categoric! Oamenii, la un moment dat, nu vor mai figura în planurile naturii, ale lui Dumnezeu! Nu vom mai putea face față la infinit acestor schimbări climatice. Omul nu își arată interes pentru a conserva natura, marginalizând legile și efectele ei! Tot ce există în natură trebuie respectat și îngrijit!

Doresc ca Radioul Zidul să prindă ani îndelungați de răspândire a frumosului prin undele electronice!

Pentru blogul de poezie Cristian Bodnărescu, doresc din tot sufletul meu să aibă putere de muncă și creație, răspândind veșnicul bine!

Cristian Bodnărescu