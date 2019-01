Canalizarea făcută prin patru proiecte, pe final la Fărcaşa

Lucrările de extindere a canalizării în Fărcaşa sunt aproape încheiate. Investiţia cu care se va închide practic acest capitol în comună a început, în urmă cu mai bine de zece ani, pe un alt proiect şi a continuat pe încă două programe europene. Acum a ajuns aproape de final, prin al patrulea program de finanţare: PNDR. În ultima fază, se execută o extindere a reţelelor de canalizare de aproape 10 km, precum şi mărirea capacităţii staţiei de epurare vechi.

Adela Unguruşan, Compartimentul integrare europeană al Primăriei Fărcaşa, a explicat: „Proiectul pe fonduri europene de canalizare şi staţie de epurare, ce a început anul trecut, este în derulare şi se va finaliza în acest an. El este pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Valoarea lui este de circa 6 milioane de lei. În cadrul investiţiei se construiesc încă 9 km de reţele noi. De asemenea, staţia de epurare se măreşte şi se modernizează pentru a de­servi 7.000 de locuitori”. În total, reţeaua de canalizare din Fărcaşa se întinde pe câteva zeci de kilometri şi acoperă toate satele aparţinătoare comunei.

Floare Mureşan, viceprimarul din Fărcaşa, a spus: „Noi am realizat canalizarea pe patru proiecte europene. Lucrările au început pe SAPARD, apoi au continuat pe Măsura 322, a urmat PNDL şi în final investiţia este pe PNDR. Deci am tot continuat extinderea ei în toată această perioadă. Lungimea totală estimată la început de lucrare a fost cam de 42 km. Am făcut mai întâi 11 km, apoi 10, altădată 8, iar acum circa 9 km. După încheierea acestui ultim proiect, ajungem la final cu canalizarea şi sunt cuprinse cam toate străzile, cu excepţia celor apărute recent, în toată comuna, adică şi în satele aparţinătoare. Însă a trebuit să o terminăm prin patru proiecte, în loc să o facem prin unul singur”. Muncitorii firmei de construcţii erau în drum la lucru, în satul Sârbi: „Merge bine treaba, avem încă de executat lucrări, dar o să terminăm”, a spus unul dintre angajaţii firmei. „Lucrări mai avem de făcut destule, dar suntem în grafic şi vom finaliza în acest an”, a completat şeful de echipă.