Vasile Lucaciu, filosoful

De Anul Centenar a fost revigorată contribuţia unor personalităţi care au făcut România Mare. Am repetat clişee solemne de neocolit în asemenea împrejurări. Am fost martorii unor adevărate lecţii de recunoştinţă faţă de făuritorii Marii Uniri. Părintele Vasile Lucaciu nu a lipsit din icoană. E adevărat, s-au spus fapte ştiute, care i-au înnobilat personalitatea. De la Memorandum, la temniţa din Seghedin, de la misiunile istorice din Rusia, Italia, Franţa, ori America, la zidirea Catedralei Unirii Tuturor Românilor din Şişeşti. Încă din tinereţe m-a fascinat personalitatea părintelui, devenită cântec tragic. Auzit de la crâsnicul bisericii din satul meu, al cărui bunic a stat în preajma lui Vasile Lucaciu. Cu fiecare an m-am străduit să cunosc faptele marelui tribun.

Ziua de 21 ianuarie 2019 mi-a sporit mult imaginea luptătorului pentru drepturile românilor ardeleni. Mi s-a relevat, nu numai mie, o dimensiune mai puţin cunoscută a lui Vasile Lucaciu. În Aula Magna a Centrului Universitar Nord, din Baia Mare a fost lansată monumentala lucrare: ”Instituţiuni filosofice”, semnată de Vasile Lucaciu. Când am ţinut în mână trilogia am descoperit cu firească emoţie o preocupare profundă, cu rosturi filosofice, a omului politic. Este temeiul unei culturi vaste. Lucrarea a fost scrisă înainte de a intra în marea bătălie unionistă. Mi-am zis: numai un om cu o personalitate complexă, cu o temeinică înţelegere a lumii putea aduce argumente pentru marele ideal, fiind convingător în activitatea diplomatică pe plan extern. Numai un om care scrie despre Logică, Metafizică şi Etică putea da strălucire discursurilor sale.

Îngrijitorul ediţiei, filosoful Vianu Mureşan, care a preluat ştafeta aventurii acestei lucrări de la prietenul nostru, regretatul latinist clujean Vasile Sav, îşi explică greu faptul că o operă precum cea a părintelui Lucaciu nu a fost reeditată de mai bine de o sută douăzeci de ani. Ediţia din 2006 nu s-a bucurat de atenţia meritată. Sperăm că aceasta, apărută în anul 2018, la Editura Eikon (director Valentin Ajder) să aibă destinul unei cărţi de referinţă. Care ni-l restituie pe Vasile Lucaciu ca filosof. Am fost asigurat, de cei pricepuţi, că însuşirea de gânditor atribuită tribunului este pe deplin meritată. În postfaţa monumentalei lucrări, universitarul băimărean Petru Dunca scrie despre Vasile Lucaciu sau construcţia unei filosofii neotomiste. Deschiderea confesională către Roma are o semnificaţie politică şi una culturală.

Mesajul misionar al corifeilor Şcolii Ardelene s-a convertit în înfiinţarea a peste 100 de şcoli confesionale româneşti, a dus lupta pentru emanciparea naţională a românilor transilvăneni. Vasile Lucaciu, alături de fiul său, Epaminonda, au pus în practică activitatea confesională şi didactică, au introdus limba română în şcoli şi licee din Satu Mare şi Baia Mare. Într-o atmosferă politică greu de închipuit astăzi. Profesorul Petru Dunca ne aduce în atenţie aprecierea filosofului Constantin Noica, fascinat de această lucrare, socotindu-l pe Lucaciu cel mai mare filosof neotomist român. Aspect susţinut şi de academicianul Alexandru Surdu. Cu priceperea cititorului de rând, mi-am dat seama că este o izbândă a gândirii în zorii filosofiei româneşti. Nu-i rostul acestui text să desluşească ţesătura înţelepciunii din această carte. Las pricepuţii domeniului să se pronunţe. Pentru a lumina această faţă, mai puţin cunoscută, a personalităţii lui Vasile Lucaciu. Cei care şi-au dat mâna să repună în circulaţie o operă de patrimoniu, au ţinut seama de pasiunea şi fervoarea lui Vasile Sav care s-a dedicat resurecţiei destinului latin al culturii noastre actuale.

Văzând în acest aspect demnitatea, altitudinea morală a limbii şi tradiţiei noastre, Vianu Mureşan, cel care s-a înhămat la această nobilă trudă, ne-a spus: ”dacă acum cartea lui Lucaciu vede din nou lumina tiparului, faptul îi e datorat marelui latinist Vasile Sav”. Da, o carte minunată care a marcat Centenarul. Mulţumiri celor care au avut gândul şi sprijinul financiar: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în programul cultural România Centenar, prin Consiliul Judeţean Maramureş în cadrul Proiectului Maramureşul şi Unirea, al Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania.

A început călătoria cărţii spre cititori. Ferice de aceste generaţii că au la îndemână această trilogie filosofică a tribunului Vasile Lucaciu!