Adrian Todoran doreşte dublarea alocaţiilor copiilor

Adrian Todoran, deputat de Maramureş şi preşedintele filialei Baia Mare a Partidului Mişcarea Populară (PMP), s-a întâlnit ieri, 31 ianuarie cu presa locală pentru a aborda detalii legate atât despre activitatea sa parlamentară, cât şi despre situaţia politică la nivel naţional.

Încă din startul conferinţei, Adrian Todoran a anunţat faptul că, pe parcursul anului trecut, a avut 84 de iniţiative legislative în Parlamentul României din care trei s-au concretizat în legi. Pentru anul 2019, deputatul de Maramureş doreşte să iniţieze un proiect de lege prin care să se dubleze alocaţiile copiilor din România. „În România, statul cheltuie, lunar, până la 3.000 de lei cu un deţinut, iar salariul unui parlamentar este de aproape 10.000 de lei, aproape dublu faţă de cât era în anul 2016. În schimb, alocaţia unui copil din România e de doar 84 de lei. De aceea, în acest an, una dintre priorităţile mele ca parlamentar este să iniţiez un proiect de lege prin care să se dubleze alocaţiile, iar acestea să ajungă la 170 de lei, lunar”, a declarat Adrian Todoran. Deputatul de Maramureş a subliniat faptul că, în 2019, se va orienta cu precădere şi înspre proiectul ce priveşte reorganizarea şcolilor de arte şi meserii. „Am adresat mai multe întrebări şi interpelări celor din Guvern vizavi de stadiul proiectului ce vizează reorganizarea şcolilor de arte şi meserii. Au trecut deja doi ani de când au preluat guvernarea şi încă nu am văzut nimic în acest sens. De aceea, am realizat deja un draft de proiect prin care sugerez că aceste şcoli ar trebui structurate pe zone şi regiuni”, a adăugat deputatul de Maramureş. În contextul epidemiei de gripă, Adrian Todoran a ridicat şi problema unităţilor de învăţământ din judeţ care funcţionează fără autorizaţie sanitară. „Din cele 162 de unităţi, doar 90 au autorizaţie sanitară de funcţionare. Deci, aproape 45% dintre acestea funcţionează fără o astfel de autorizaţie. În schimb, dacă o firmă privată are astfel de probleme, în secunda doi ori e amendată, ori e închisă. Aşadar, e inadmisibil ca şcolile să nu aibă autorizaţii sanitare”, a punctat Adrian Todoran. Deputatul de Maramureş a mai precizat faptul că e deschis să susţină în Parlament proiectele oricărei primării din judeţ, indiferent de culoarea politică. Vizavi de situaţia politică la nivel naţional, Adrian Todoran a reamintit problema neaprobării proiectului de buget pe anul 2019, deficitul bugetar al anului 2018 etichetat drept „cel mai mare din ultimii opt ani” şi, bineînţeles, consecinţele eliberării celor aproape 15.000 de deţinuţi pe baza recursului compensatoriu. „Sunt foarte pornit împotriva acestui mod de a conduce ţara. În 2016, ni s-a promis lapte şi miere, iar românii au rămas acum doar cu promisiuni. E greu să fii român în România”, a concluzionat deputatul de Maramureş.