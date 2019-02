Fonduri europene 2019 • 100.000 euro pentru PFA și SRL în mici afaceri cu fructe

S-a publicat Ghidul solicitantului pentru fondurile europene, cu valori maxime de câte 100.000 euro – 1,05 milioane euro, pentru antreprenorii care fac afaceri de diferite dimensiuni, în producție și procesare de fructe.

Este vorba despre Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, din Programul Național de Dezvoltare Rurală, gestionat de Ministerul Agriculturii. Această linie de finanțare, cu un buget de 51 milioane euro, prevăzut pe anul 2019, este inclusă în calendarul apelurilor de proiecte care ar trebui să se deschidă în primele 3 luni ale acestui an.

Antreprenorii rurali – organizați ca persoane fizice autorizate (PFA), firme (SRL, SA), întreprinderi individuale sau alte forme juridice – vor putea să depună proiecte pentru acești bani europeni într-o sesiune on-line, pe site-ul AFIR.info, într-o perioadă care va fi anunțată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Valoare fonduri europene – pomicultură 2019

Potrivit AFIR, ajutorul nerambursabil se va acorda astfel:

1. Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire şi material de plantare fructifer

• Ferme mici – maximum:

– 100.000 euro pentru achiziții simple

– 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)

– 450.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

• Ferme medii – maximum:

– 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple

– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)

– 900.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

2. Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer: – maximum 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

• Ferme mari – maximum:

– 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple

– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie)

– 1.050.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

• Forme asociative – maximum:

– 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple

– 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie

– 1.050.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporție de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar în anumite condiții, pentru anumiți beneficiari, intensitatea sprijinului nerambursabil poate crește până la 90%. Aceasta înseamnă că antreprenorul trebuie să pună restul de bani, de 10%-50% pentru acoperirea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.

Cheltuieli eligibile – pomicultură 2019

Potrivit Ghidului solicitantului, printre cheltuielile eligibile se numără:

– înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte containere, generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.

– înființarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare și ambalare și a unităților de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unități de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) etc.

Pentru respectarea condițiilor de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei, toalete ecologice etc.).

– sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației și a fluxurilor tehnologice din exploatația pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole și/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploatației pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază;

– achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje și echipamente noi, inclusiv echipamente de irigații la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice, în limita valorii de piață a bunului respectiv.

În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislației naționale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăși 30.000 euro:

– înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă, cât și cele condiționate și/ sau procesate

– crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului

– crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/ sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.

Atenție! Toate echipamentele trebuie să fie noi, NU se acceptă second-hand.

Cheltuieli neeligibile – prin submăsura 4.1a PNDR nu se pot finanța investiții precum:

– achiziția de clădiri

– construcția și modernizarea locuinței

– achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă

– obținerea de băuturi alcoolice

– spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.)

– cheltuielile cu întreținerea plantațiilor

– cheltuielile cu achiziția de cap tractor.