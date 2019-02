În Ardusat – alimentarea cu apă nu se poate finaliza din cauza depăşirii parametrilor la arsen

Proiectul de alimentare cu apă în comuna Ardusat este aproape de final, însă autorităţile nu-l pot încheia din cauză că apa nu este potabilă. Aceasta înregistrează, încă, depăşiri la arsen. Astfel, de circa 10 ani de zile, autorităţile au în derulare investiţia şi nu ştiu cum o vor scoate la capăt.

Din cauza depăşirilor înregistrate la arsen, proiectul nu poate primi avizul sanitar din partea DSP. Astfel, primăria livrează în acest moment apa, dar este catalogată ca fiind nepotabilă. Primarul comunei Ardusat, Ciprian Vasile Rus, a explicat: „Cu apa avem aceeaşi problemă. Nici acum nu am obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare. Tot facem probe şi teste. Acum ne-au cuprins pe POIM, să ne retehnologizeze staţia de tratare, dar şi asta durează. Deci deocamdată problema apei rămâne şi o gestionăm doar noi. Trebuie să schimbăm periodic răşinile din filtre, că ele neutralizează practic arsenul din apă. Când s-au consumat, trebuie să le înlocuim, dar costurile sunt destul de mari! Depăşirile se înregistrează la arsen şi amoniu. La cel din urmă am rezolvat oarecum problema, că am mai făcut încă o postclorinare şi aşa s-a rezolvat. Dar neavând autorizaţie sanitară de funcţionare din cauza arsenului, apa nu este potabilă. Aşa o şi livrăm, ca apă nepotabilă”.

Proiectul durează de 10 ani!

Investiţia se derulează de ani buni, dar nu poate fi încheiată tocmai din cauza depăşirilor înregistrate la arsen. Autorităţile locale au încercat tot felul de soluţii, însă deocamdată fără efect. Daniel Leş, viceprimarul din Ardusat, a completat: „Ne-am gândit şi la soluţia unei derogări de la minister, ca să putem finaliza proiectul de alimentare cu apă, dar nu cred că este posibil. Probabil că trebuie să ne rezolvăm altă sursă de alimentare, cu un foraj nou, ori să ne racordăm la reţeaua Băii Mari, ca să putem închide proiectul, iar apoi predăm imediat reţeaua Vitalului. Că altfel nu o putem scoate la capăt cu ea… La ce cerinţe sunt acum, la ce parametri de potabilitate se impun, astăzi îţi ies probele bune, iar în următoarea zi în care vin ei să ia probe, sau peste o săptămână, nu mai ies în parametri. Şi aici sigur că diferă rezultatele şi de la un laborator la altul. Noi ne-am făcut probe de casă la Vital, am schimbat răşinile, au ieşit bune. Vin cei de la DSP şi ies depăşiri foarte mici, însă este destul ca să nu primim autorizaţia. Noi fa­cem două probe: microbiologic şi fizico-chimic. La cea fizico-chimică ies mici depăşiri de arsen, dar din punct de vedere micro-biologic este o apă pură, fără încărcătură de bacterii coli, alţi microbi, agenţi patogeni. La noi, apa brută are 0,33 micrograme de arsen/litru. În America, spre exemplu, e permis 0,50 micrograme, iar în Europa doar 0,10 micrograme. Am reuşit şi am scos-o şi la 0,03 micrograme, cu filtrele cu răşini, dar pe când a venit DSP-ul şi a luat probe, am avut 0,13. Deci este o luptă oarbă în legătură cu această problemă. În prezent, am prelungit iar termenul de execuţie a proiectului, în condiţiile în care ducem această investiţie de 10 ani şi nu reuşim să o încheiem! Suntem cu ultima tranşă de bani la Satu Mare şi nu putem încheia proiectul. Este finalizat în proporţie de peste 90% şi nu-l putem termina. Proiectul e pe Măsura 322, fonduri europene. Ba mai vine DSP-ul şi ne bubuie cu amenzi. Ne-a amendat cu 20.000 lei, dar am contestat. Ei ne spun să oprim apa, că nu avem voie să livrăm apă la populaţie. Dar populaţia a fost înştiinţată că le furnizăm apă nepotabilă, avem tabel, avem tot. Cum să laşi atâta lume fără apă, adică peste 2.000 de oameni?! Le-am spus să vină şi să o oprească ei, dar nu. Ei doar ne-au amendat! Noi am câştigat în instanţă o amendă, dar apoi ne-au mai amendat o dată. Deci e un fel de joc de-a şoarecele şi pisica între noi. Avem autorizaţie de la Mediu, Apele Române, dar nu putem obţine autorizaţia sanitară. Din cauza asta suntem blocaţi cu finalizarea proiectului pe fonduri europene. Riscăm chiar să dăm banii înapoi. Noi am făcut tot ce a fost posibil, dar degeaba. Numai schimbarea răşinilor active în filtre ne costă câte 40.000 de lei şi nici nu ştim exact cât de des ar trebui schimbate, pentru că nimeni nu-ţi spune cu precizie. E în funcţie de o serie de parametri, de câţi metri cubi de apă sunt, de concentraţia de arsen, deci e greu de determinat o anume perioadă de schimbare”.

Primăria este cu proiectul de alimentare cu apă, în cuantum de aproape 2 milioane de euro fonduri nerambursabile, în perioada de tranziţie din cauza trecerii lui de pe un exerciţiu financiar pe altul, deoarece nu s-a finalizat la termen.