Liceenii din Baia Mare, față-n față cu scriitorii

Elevi ai Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare l-au cunoscut miercuri, 30 ianuarie, pe prozatorul, dramaturgul și publicistul Marian Ilea, evenimentul fiind prilejuit de proiectul „Scriitori și liceeni în Anul cărții 2019”, inițiat de prof. dr. Daniela Sitar-Tăut.

Întâlnirea a fost deschisă de o prezentare Power-Point a scriitorului invitat după care trei elevi din clasa a VII-a A a colegiului au interpretat un fragment din ultima carte a lui Marian Ilea, „Zeppelinul piticului”. Spre final, întrevederea a devenit interactivă, elevii adresând întrebări invitatului. „Eu organizez în fiecare an întâlniri între liceeni și scriitori, dar pentru că, în acest an, s-a declarat la nivel prezidențial Anul cărții, am inițiat un proiect prin care să încerc să îi apropii cât mai mult pe liceeni de cartea scrisă, iar cea mai bună modalitate prin care se poate realiza acest lucru este contactul direct cu scriitorii, prin citirea unor fragmente din opera lui, prin cunoașterea lui în carne și oase. Primul invitat a fost Marian Ilea, prozator pe care îl apreciez de multă vreme și despre care voi scrie, în acest an, împreună cu colega de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” care se ocupă de derularea acestui proiect, Monica D. Cândea, o monografie intitulată «Ilea in the mirror»”, a punctat prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, inițiator al acestui proiect. În februarie, în fața liceenilor, va fi Gheor­ghe Mihai Bârlea.