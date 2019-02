La Borșa, proiectul de canalizare, întârziat de contestații

Administrația locală din Borșa are în derulare o investiție importantă pentru oraș: construirea unei rețele de canalizare noi. Proiectul, în cuantum de aproximativ 4 milioane de euro, a fost întârziat însă de contestațiile făcute la licitația de atribuire a lucrărilor. Totuși, în acest an, după finalizarea contestațiilor, vor începe și lucrările efective.

Problema cea mai mare este însă legată de timpul scurt în care execuția rețelei trebuie să se încheie pe lângă drumul național. Astfel, odată cu închiderea lucrărilor la DN 18, trebuie să se finalizeze și tronsonul de canalizare din zona drumului, altfel investiția va fi iar întârziată din cauza necesității obținerii unei noi autorizații de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa, a explicat: „Speram ca în 2018 să începem lucrările efective la rețeaua de canalizare și stația de epurare, însă licitația a durat destul de mult, au apărut contestațiile și așa ne-au împins până în 2019. Firma câș­tigătoare a fost desemnată, dar mai există pe rolul instanței o contestație la licitație. Urmează să semnăm contractul de proiectare și lucrări cu firma respectivă, pentru a putea demara lucrările imediat cum ne permite vremea. Avem un termen limitat în care să lucrăm pe porțiunile de lângă DN 18, deoarece vrem ca aceste lucrări să le terminăm înainte ca șantierul la drum să se închidă, adică începutul lui august. Dacă ne vom întinde dincolo de acest termen, constructorul la drum, care ne-a dat avizul pentru a lucra în paralel cu el, nu va mai putea să ne prelungească acel aviz, așa că va trebui să obținem altul de la CNAIR ce aparține de Ministerul Transporturilor. Coloana principală a canalizării nu va afecta însă drumul reabilitat. Aceasta nu se construieș­te pe sub carosabil, ci va fi în zona aleilor pietonale, paralele cu drumul. Mai mult, încercăm să fie cât mai în exteriorul acestora, iar acolo unde ele vor fi afectate se vor reface integral. În cadrul proiectului există sume de bani care acoperă refacerea terenului afectat”.

Magistrala de canal nu s-a realizat mai repede din lipsa banilor

Primăria ar fi executat canalizarea înainte de începerea lucrărilor la DN 18, însă nu a avut alocate fondurile necesare atunci. Proiectul s-a aprobat doar după începerea execuției drumului, astfel că acum administrația se descurcă cum poate. Primarul a mai precizat: „Nu s-a reușit execuția canalizării înainte de refacerea drumului național, deoarece sunt două proiecte diferite, cu finanțări diferite. Culoarul DN 18 este în proprietatea Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor. Rețeaua de canalizare este în proprietatea și gestiunea primăriei. Cu acceptul lor ne permitem să punem pe acel culoar și rețeaua de canalizare, dar nu sub partea carosabilă a drumului, ci în lateral. Să ții un proiect major ca DN 18 după unul de canalizare, nu cred că era normal. Dar acolo unde rețeaua se intersectează cu drumul, se vor face forări subterane pentru a se introduce acele magistrale care vor trece de pe o parte pe alta a drumului, fără afectarea corpului de drum. La data la care DN 18 s-au lansat lucrările la DN 18, noi încă nu aveam nicio variantă de finanțare a canalizării. Banii au venit abia mai târziu, dar cu siguranță nu va fi afectat drumul național de lucrările noastre. Proiectul nostru este de aproape 4 milioane de euro, o sumă importantă pentru un proiect și mai important al comunității noastre. Deci în acest an continuăm cu lucrările de canalizare. Avem doi ani de zile în care să finalizăm această investiție cu stație de epurare nouă”. În total, se vor construi circa 13 kilometri de magistrală, ce va fi legată la stația de epurare.

