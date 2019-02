Oameni de seamă ai Maramureșului: Aurel Vasile Martiniuc

S-a născut în localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș, la data de 23 iulie 1975, fiul lui Aurel, profesor de limba și literatura română şi Marișca, laborant chimie-fizică, la liceul din localitatea Vișeu de Sus. Are un frate mai mare, Alin, medic cu specialitatea radiologie/ imagistică medicală, care profesează în localitatea Cluj-Napoca.

Clasele primare şi elementare le face la Școala Generală nr. 1 din Vișeu de Sus și absolvă în anul 1990. Urmează Liceul Teoretic “Bogdan-Vodă”, promoția 1990-1994. După admiterea în liceu, fiind la un profil real, îl interesează științele exacte. La îndemnul profesorului de fizică Todoruț Gelu, s-a înscris la cercul de fizică având ore suplimentare atât teoretice, cât și lucrări în laborator. A avut marele avantaj ca după orele de curs să poată efectua diverse experimente științifice, laboratorul liceului fiind foarte bine înzestrat. Pasiunea pentru fizică este remarcată atât prin participarea la olimpiadele școlare, cât și prin activitatea de succes la cercul de fizică, având ca scop rezolvarea și crearea de probleme din și pentru revista de fizică-chimie.

În anul 1994 susține admiterea la Facultatea de Fizică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, pe care o absolvă cu succes în urma susținerii examenului de licență, în anul 1998 devenind fizician în domeniul cercetării. Amintim și alte studii universitare pe care le-a facut între timp, precum Facultatea de Business, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca cu specializarea „Asistență managerială”. După absolvirea Facultății de fizică își continuă studiile cu un masterat, în anul 1999-2000 în domeniul fizicii medicale, în urma unei burse de studii ERASMUS, program încheiat între Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică, Universitatea „Claude-Bernard” Lyon și CERMEP (Centrul de cercetare prin emisie de pozitroni) Lyon, sub îndrumarea profesorului universitar Onuc Cozar, Facultatea de Fizică, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și a profesorului Luc Cinotti, CERMEP Lyon. În urma acestui program de studii, în co-tutelă, își obține diploma de masterat în domeniul fizicii medicale, promoția 2000, susținând cu succes examenele pentru licențiere atât la Lyon, cât și la Cluj-Napoca.

La un an după obținerea diplomei de masterat în domeniul fizicii medicale, își continuă studiile cu un doctorat în domeniul neuroștiințe computaționale la Universitatea Tehnică din München, Facultatea de Informatică, cu tema „Procesarea informației în sistemul nervos central”, unde este admis în anul 2008, avându-l ca îndrumător științific pe profesorul universitar Dr. Alois Knoll, Universitatea Tehnică din München. Pe 31 Martie 2018 susține cu succes teza de doctorat la Universitatea Tehnică din München, Facultatea de Informatică și obține diploma de doctor științific în domeniul neuroștiințe computaționale. Teza lui de doctorat se bazează pe publicații științifice, în domeniul neuroștiințe computaționale, ca și prim autor în jurnale de top din domeniul neuroștiințe, precum “Journal of Computational Neurosciences”, “Journal of Computational Intelligence and Neurosciences” și “Journal of European Neurosciences”. De asemenea, în timpul doctoratului participă la conferințe și școli de vară unde prezintă o serie de postere și lucrări științifice. La întâlnirea „Neuroversity meeting”, care s-a desfășurat în cadrul proiectului științific condus la acea vreme de către Universitatea Tehnică din Munchen, Departamentul de Informatică, unde a activat ca cercetător științific, la întâlnirea Neuroversity din februarie 2007, care a avut loc în Frascati, Italia, unde a avut prezentarea științifică “Spontaneous activity in cultured cortical neurons”(activitatea spontană în culturile neuronale corticale), în luna mai 2007, la München, Germania, unde a susținut prezentarea științifică sub denumirea “Cultured cortical spiking neurons” (culturi neuronale corticale), la conferința Neuro IT, în octombrie 2007 în localitatea Delmenhorst, Germania, unde a avut posterul și prezentarea științifică, în domeniul neuroștiințelor computaționale, cu denumirea “Investigating Real Neural Networks with MEA”(Multi Electrode Array), din cadrul întâlnirii științifice Neuroversity, de asemenea în iunie 2008, în Amsterdam, unde a susținut prezentarea științifică intitulată “Motion Processing in Retina” (procesarea mișcării în retină), din cadrul proiectului științific Neuroversity, și nu în ultimul rând, la sesiunea de postere din cadrul sesiunii științifice MEA Meeting, localitatea Reutlingen, Germania unde a avut prezentarea “Processing of Directional Information from Neural Output of Rabbit Retina”.

Are o serie de lucrări publicate în limbile engleză, germană și franceză, ca rod al muncii de cercetare individuale sau în echipă, din care amintim doar câteva: “Studiul evoluției activității neîntrerupte în culturile neuronale prin înregistrări de lungă durată cu tehnologia multi-electrode array”, Reutlingen (Germania), 2012 (în colaborare cu Dirk Saalfrank, Francesco Difato, Francesca Succol, Marina Nanni, Sven Ingebrandt, John Assad, Axel Blau); “Filtrarea răspunsului neuronal direcțional selectiv al celulelor retinale ganglionale bazată pe intervalul dintre două poten­țiale de acțiune”, 2012 (alături de Alois Knoll); „Tehnica de înregistrare intitulată perfuzie de laborator combinată cu tehnica de înregistrare a activității neuronale de lungă durată denumită tehnica multi-electrod, în vitro și cu microscopie”, Washington, Statele Unite ale Americii, 12-16 noiembrie, 2011( împreună cu Francesco Difato, Marina Nanni, Francesca Succol, Alois Knoll, Fabio Benfenati, Axel Blau); “Îmbunătățirea selectivității informației direcțional selective din răspunsul neuronal la ieșirea de pe retină”, 2010 (alături de Knoll Allois); “Procesarea informației direcțional selective din răspunsul neuronal al retinei iepurelui”, Reutlingen (Germania), iulie 2008 (împreună cu Stürzl Wolfgang, Knoll Allois, Zeck Gunther); “Investigarea rețelelor neuronale cu ajutorul tehnicii de laborator aria multi-electrod”, Delmenhorst, Germania, iulie 2007 (în colaborare cu Stürzl Wolfgang, Knoll Allois); „Principii și caracteristici ale tehnicii de imagistică medicală denumită tomografie prin emisie de pozitroni” ( cu Luc Cinotti, Victor Bocoș-Bintintan, Luminiţa Ungureanu); “Procesarea informației în cadrul sistemului nervos central”, “Information Processing Within Central Nervous System”, Manuscris în lucru.

Între anii 1998-2001 a fost cercetător științific la Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, Cluj-Napoca cu profilul: cercetare, producție și comercializare de aparatură și instrumentație analitică. În perioada 2002-2004 a ocupat funcția de Asistent Cercetare Marketing, departamentul de aparatură și consumabile pentru Hemodializă la compania S.C. Alsifcom Intermed S.R.L Cluj-Napoca, profil producție și distribuție medicamente, comercializare aparatură și consumabile medicale din import. Între 2005-2007 a fost director tehnic pe zona Transilvania la firma Redox, în domeniul aparaturii și consumabilelor medicale. În perioada 2008-2018, a fost cercetător științific în domeniul neuroștiințe și doctorand la Universitatea Tehnică München, departamentul Informatică.

În încheierea acestui material, l-am întrebat pe Aurel Vasile Martiniuc: Din profesia ta de cercetător în domeniile fizicii medicale și ale neuroștiin­țelor, care este contribuția ta în a-ți promova țara? Mi-a răspuns: “Sunt bucuros că prin rezultatele pe care le-am obținut în munca de cercetare științifică am făcut ca țara mea să fie cunoscută în elita internațională în acest domeniu, publicând articole științifice ca prim autor în jurnale internaționale de prestigiu din Europa. Participând la congrese, simpozioane internaționale, am constatat că România este caracterizată și apreciată ca o forță în domeniul cercetării științifice, ceea ce mă bucură și pe mine, ca, de altfel, pe orice român care își iubește patria. Sunt trăiri ce nu se pot descrie în cuvinte atunci când se vorbește de România și cercetătorii ei științifici la congrese internaționale și despre contribuţia adusă în ansamblul internațional în interesul întregii omeniri”.