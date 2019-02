Schimb de experienţă “astronomică” în Cehia

După aderarea la Rețeaua Națională a Muzeelor (RNMR) în 2018, la începutul lui 2019, Complexul Astronomic Baia Mare a devenit membru al Societății Internaționale a Planetariilor (IPS), într-o companie extrem de plăcută ce cuprinde planetarii importante, asociații naționale ale planetariilor din lumea întreagă.

Spre finalul anului 2018, a fost semnat contractul de parteneriat la proiectul UNITRIP, din cadrul programului internațional Erasmus Plus, cu finanțare europeană, care angrenează Complexul Astronomic Baia Mare, într-un proiect major, fără costuri locale, de schimb de experiență cu specialiști de la cele mai importante planetarii din Europa – din Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia și Germania și realizarea în comun a unui program de planetariu ce are ca temă tehnologiile cosmice și modul în care ne afectează sau susține viața cotidiană. Grantul oferit acoperă 100% din costurile întregului program care presupune întâlniri și schimburi de experiență în cele șase locații ale partenerilor și colaborarea la realizarea programului, care va fi apoi disponibil pentru toate planetariile din România și celelalte cinci țări angajate în proiect.

“Prima asemenea întâlnire, cu ocazia debutului proiectului (Kick-off-meeting), a avut loc la Brno, în Cehia – în perioada 13 – 15 ianuarie 2019, la – putem spune fără nici o ezitare – cel mai modern, mai bine dotat și mai mare planetariu din Europa. Dar este chiar mai mult de atât: un centru de popularizare a științelor cunoașterii în care planetariul este doar o componentă, cea mai importantă. Cupola de proiecție a planetariului digital are un diametru de 17 metri iar capacitatea de primire este de 200 de locuri. Sistemul de proiecție din Digitarium are o rezoluție de 13,17 milioane de pixeli și poate proiecta 60 de cadre per secundă. Fotoliile sunt de asemenea extrem de confortabile și permit vizualizarea 360 grade. Investiția totală în modernizările de ultimă oră a fost de 2.173.861 euro, din care 90% a fost oferită de Ministerul Educației, Tineretului și Sportului din Republica Cehă. Desigur, cea mai recentă tehnologie permite proiectarea de spectacole 2D și 3D”, a punctat Ciprian Petru Crişan, educator muzeal.

Clădirea Planetariului și Observatorului Brno a fost complet reconstruită până în 2011. Iar în 2013, planetariul original a fost înlocuit cu un sistem de proiecție digitală de la RSA Cosmos combinat cu un proiector Chronos II. Planetariul și Observatorul Astronomic din Brno este vizitat de peste 100.000 de vizitatori în fiecare an.

Complexul Astronomic Baia Mare a delegat doi specialiști pentru a participa la această întânire schimb de experiență și bune practici, iar aceștia au fost impresionați deopotrivă și de o altă atracție educațională și turistică formidabilă a orașului Brno: Centrul de Știință Vida, un parc tehnologic educațional ce oferă aplicații și demonstrații cinetice, digitale și vizuale – pentru aproape toate principiile și forțele din natură.

“Acest proiect aduce ca plus valoare creșterea calității în ofertele ce vor fi realizate de planetariul băimărean, precum și o experiență îmbunătățită a vizitării instituției noastre. Calitatea de partener în acest proiect în care sunt angrenate cele mai importante planetarii din Europa ne onorează și ne obligă, în același timp, să generăm și la Baia Mare experiențe formidabile de vizitare pentru publicul nostru”, a mai spus Ciprian Crişan.