Aplicaţie muzicală inedită, prezentată public

În 4 februarie, la Bucureşti va fi făcută prima prezentare publică a aplicației de realitate augmentată – The Deep Sound of Space. Invitații vor avea posibilitatea să experimenteze pentru prima dată un nou mod de a asculta muzică. Participarea la eveniment se face pe bază de invitație, însă concertul poate fi urmărit live, aici – https://www.facebook.com/thedeepsoundofspace sau la adresa: https://www.facebook.com/MuzeulMunicipiuluiBucuresti. Organizatorii evenimentului sunt: Muzeul Municipiului Bucureşti, TCW şi Asociaţia pentru Cultură şi Civilizaţie.

După prezentarea generală și testarea aplicației, invitații vor participa la o altă premieră, un scurt live performance de muzică electronică, de Peter Gate, de pe noul album, „3 6 9”. Această primă prezentare a aplicației va fi urmată de o serie de evenimente similare, cu ocazia plasării spațiale a aplicației la fiecare muzeu din grupul Muzeului Municipiului București.

THE DEEP SOUND OF SPACE PROJECT, inițiat de Petru I. Pap alias Peter Gate, antropolog, muzician și artist vizual, se concentrează pe utilizarea sunetului, a muzicii și a vizualului prin diferite aplicații în realitatea augmentată, dar și pe performance-urile electronice live care implică tehnologia de vârf și arta inovatoare. The Deep Sound of Space este continuarea proiectului The Deep Sound of Maramureș.

“Toate aspectele proiectului: partea academică, pornind de la colaborările cu Universitatea de Stat din New York și o serie de parteneriate cu muzeele și observatoarele astronomice, se bazează pe studii academice, dar și pe spectacole de muzică live, rezultatul atingând într-adevăr audiența largă. Practic, obiectivul nostru este să intrăm în viața de zi cu zi a tuturor oamenilor care folosesc tehnologia și consumă artă. Aplicația de spațializare a muzicii în realitatea augmentată, dinamică și interactivă este realizată împreună cu echipa de IT, TCW din Washington DC, coordonată de Will Copps. Diferitele sunete și instrumente care compun melodiile încorporate în aplicație sunt ilustrate cu diverse forme geometrice”, a precizat Petru Pap, iniţiatorul proiectului cultural.

El a mai arătat că “animația și mișcarea în spațiu a sunetelor este declanșată de mișcarea utilizatorului, va afecta sunetele melodiei și va schimba modul în care sunt aplicate efectele individuale, făcând fiecare experiență audio unică. Această aplicație utilizează capabilitățile GPS și busola telefonului. De-a lungul anilor, vom continua să încorporăm muzică nouă, dar și să colaborăm cu alți artiști, dezvoltând o colecție mu­zicală. Pentru o experiență optimă, sunt necesare căștile audio”, a mai spus Petru Pap. Aplicația a fost realizată de TCW coordonat de Will Copps, împreună cu Petru I. Pap alias Peter Gate.