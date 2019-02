Ce începe prost continuă … la fel

• CSA Steaua București – CS Minaur Baia Mare 31-26 (17-13) •

Cu toate problemele ce există, medicale și rezultate care nu ne încântă deloc, am sperat, totuși, la un rezultat pozitiv în fieful militarilor. Am sperat degeaba, Steaua nefăcând nicio concesie și acontându-și cele trei puncte după victoria cu 31-26 (17-13), iar CS Minaur este din ce în ce mai departe de un loc de play-off.

După cele două înfrângeri, e tot mai greu să ne gândim la locul 8 și trebuie să fie realiști că în acest sezon acest obiectiv este de neîndeplinit. Tocmai de aceea jucătorii pregătiți de Raul Fotonea și Alexandru Sabou trebuie să scape de presiunea rezultatelor meciurilor ce au mai rămas de jucat din sezonul regulat, să joace relaxați și cu dezinvoltură, putând să pregătească cât mai bine partea a doua a campionatului, cea din play-out. Nu ne trece însă prin cap că am putea retrograda, chiar avem echipă peste toți adversarii de sub noi, dar trebuie să fim în același timp conștienți că nu vom avea viață ușoară. În condițiile în care se intră cu un alt punctaj, și anume: locul 9 – 5 puncte, 10 – 4, 11 – 3, 12 – 2, 13 – 1, 14 – 0. Practic, va fi un alt campionat, unde fiecare echipă va da absolut totul.

Multe lucruri nu ar fi de spus cât privește disputa din Sala Chiajna, care s-a consumat în direcția impusă și dorită de Steaua, băimărenii conducând o singură dată în această partidă. În rest, militarii au avut stăpânire totală asupra celor trei puncte, obținute facil și normal după realitatea din teren. Minaur va avea parte de o nouă etapă dificilă, mâine urmând să joace la Constanța cu AHC Dobrogea Sud, grupare aflată pe val, nimeni alta decât ocupanta poziției secunde în Liga Zimbrilor. Constănțenii au câștigat la Călărași și este un alt adversar care nu va dori să facă concesii.

• Arbitri: Ioan Barbu / Adrian Manafu (București). Observator FRH: Octavian Pripas (Râmnicu Vâlcea). • Aruncări de la 7 m: 2-4 (transformate: 2-3; a ratat Csepreghi). Minute de eliminare: 16-6.

• CSA Steaua București: Babasafari (1 gol), Merlă – Vujic 6, Grbovic 4, Aslanian 4, Florea 4 (2 din 7 m), Georgescu 4, Vegar 3, Roșu 2, Johannson 1, Krsto Milosevic 1, Răpciugă 1, Becheru, Constantina. Antrenori: Ovidiu Mihăilă și Ștefan Laufceac.

• CS Minaur Baia Mare: Țenghea (1 gol), Apostu – Csepreghi 8 (3 din 7 m), Vujadinovic 3, Căbuț 3, Brajovic 3, Cristescu 2, Haiduc 2, T. Marta 2, Mureșan 1, Botea, Ștefan, Popescu, Y. Pop, Szabo. Antrenori: Raul Fotonea și Alexandru Sabou.

Din etapa 16 a Ligii Zimbrilor s-au disputat până acum trei meciuri: CSM București – CS Universitatea Cluj-Napoca 44-28, AHC Dunărea Călărași – AHC Dobrogea Sud Constanța 27-30, CSA Steaua București – CS Minaur Baia Mare 31-26. Celelalte patru partide s-au desfășurat ieri, după închiderea ediției.