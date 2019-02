Organigramă „cu cântec” pentru CJ Maramureș

Se înființează două noi compartimente la Consiliul Județean Maramureș (CJ). În rest, aleșii județeni au decis să opereze mici modificări, în concordanță cu schimbările legislative. Șefii administrației maramureșene susțin însă că actuala organigramă a instituției județene nu e deloc una “umflată”, ci e rezonabilă. Ei spun că în mandatul lor abia dacă au făcut vreo 10 angajări.

Aleșii maramureșeni au aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean de miercuri, 30 ianuarie, organigrama și statul de funcții ca urmare a reorganizării activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș. “Încercăm o eficientizare a muncii în Consiliul Județean și adaptarea la modificările legislative care ne impun anumite posturi”, a spus președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea.

Potrivit noii organigrame, în cadrul instituției, s-a dispus înființarea Compartimentului Corp Control, Control Intern managerial și Managementul calității, cuprinzând un număr de 3 funcții publice de execuție. De asemenea, se va înființa Compartimentul de Guvernanță Corporatistă, cuprinzând 2 funcții publice.

Organigrama mai prevede reorganizarea activității Direcției Juridice și Administrație Publică. Astfel, își păstrează structura Serviciul juridic și contencios, atâta doar că postul vacant de consilier, cu grad profesional superior va fi transformat în consilier juridic, cu grad profesional superior. În cadrul aceleiași direcții, se înființează Serviciul Administrație Publică și o funcție publică de conducere șef serviciu.

Pe de altă parte, s-a decis înființarea Compartimentului Sănătate, contractare servicii sociale, cuprinzând o funcție contractuală de execuție inspector de specialitate II și o funcție publică de execuție vacantă de consilier, cls. I, grad profesional superior. De asemenea, Biroul Relații externe se va numi Birou Relații Internaționale, Serviciul Relații Publice și Promovarea Județului va fi numit Serviciul Relații Publice, iar Biroul Informare Turistică și Salvamont se va numi Birou Informare Turistică. În același timp, Serviciul Relații Publice se va “scinda” în două compartimente: Compartimentul Relații Publice și Compartimentul Promovarea Județului.

În cadrul ședinței, consilierii liberali au cerut explicații cu privire la numărul de posturi. “În general, în Europa și în UE de regulă e un aparat care încearcă să fie cât mai flexibil să se poată adapta la lucrurile care vin și la strategia de dezvoltare și cât mai restrâns în ce privește cheltuielile bugetare. Din statul de funcții rezultă că la Consiliul Județean Maramureș, din 198 de posturi, 21 sunt vacante. Câte posturi erau ocupate la preluarea mandatului dvs și câte vacante? În 2008, la finalul unui mandat, erau 128 posturi ocupate, acum sunt 177. A crescut cu 50 de oameni aparatul CJ”, a punctat consilierul județean Marinel Kovacs.

De cealaltă parte, șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea, afirmă că “nu am avut o avalanșă de concursuri la CJ. Ele sunt publice. Au existat și multe plecări din sistem, prin pensionare. Dacă era să se întâmple ceva, s-ar fi ocupat toate posturile vacante. Ne interesează să avem oameni care muncesc, nu să fie ocupate posturile. Ne interesează să vină oameni care să aducă plus valoare activității instituției. Și au venit în mandatul meu astfel de oameni. Nu există un număr spectaculos de angajări”.

În plus, Gabriel Zetea susține că vrea eficiență de la angajați, pentru că sunt suficient stimulați financiar, ținând cont de salariile pe care le încasează lunar. “Cred că avem un personal suficient pentru ceea ce avem nevoie la CJ. Nu e un aparat stufos, dar nici jos nu suntem. E aparatul care ne ajută la implementarea proiectelor. Ei lucrează la documentații și mențin relațiile cu finanțatorii pentru fiecare proiect în parte. Eu sunt mulțumit de oamenii care au venit în ultima perioadă în CJ. Suntem deschiși să mai identificăm, prin concurs, evident, persoane potrivite pentru CJ, care ne vor ajuta să eficientizăm munca, încă nu suntem total mulțumiți. În ce priveşte salariile și veniturile pe care le câștigă angajații CJ, încape foarte multă eficiență. Există o salarizare peste medie și atunci avem nevoie de eficiența muncii lor”, a precizat președintele Consiliului Județean Maramureș.