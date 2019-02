Liberalii s-au întâlnit la regionala Nord-Vest a PNL

Conducerea PNL Maramureş a participat săptămâna trecută la o întâlnire cu colegii liberali din Regiunea de Nord – Vest. Ei au căzut de acord sã susţină o serie de proiecte importante pentru această regiune din care facem şi noi parte.

Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, a explicat: „Avem astãzi un subiect foarte important pe care vreau sã vi-l aduc la cunoştinţã şi anume, la sfârşitul sãp­tã­mânii trecute, la Cluj Napoca, s-a desfãşurat regionala Nord-Vest a PNL, unde au participat toate filialele din Nord-Vest şi au mai participat inclusiv filiale din alte regiuni apropiate din Transilvania. În cadrul acestei întruniri pe care am avut-o sâmbãtã, am dezbãtut şi votat o serie de proiecte importante pentru regiunea de Nord-Vest. Pentru cã dezvoltarea unei regiuni sau a unui judeţ nu înseamnã doar un drum judeţean ici-colo, sau reparaţia unor drumuri comunale. Dezvoltarea sustenabilã a unei regiuni înseamnã proiecte strategice, proiecte mari, proiecte care vin şi aduc plus valoare acelei regiuni şi care permit agenţilor economici sã se dezvolte pe termen lung. De aceea, am semnat alãturi de ceilalţi 5 preşedinţi de filiale din Nord-Vest, Cluj, Bistriţa, Sãlaj, Satu Mare şi Bihor, o rezoluţie în care am cuprins nu mai puţin de 12 proiecte strategice pentru regiunea Nord-Vest. Vã amintesc câteva dintre ele pentru cã au legãturã cu Maramureşul şi pot sã ajute la dezvoltarea Maramureşului. Este vorba în primul rând de finalizarea tuturor tronsoanelor de centurã şi a drumurilor TransRegio din regiunea de Nord-Vest, fiind inclusã aici centura oraşului Baia Mare şi drumul expres Baia Mare – Satu Mare – Petea, ştiţi acel proiect pe care PNL în guvernarea 2005-2008 l-a propus spre finanţare şi chiar Consiliul judeţean Maramureş, la vremea respectivă, împreunã cu Consiliul judeţean Satu Mare, au realizat inclusiv un studiu de fezabilitate. Avem foarte multã nevoie de un astfel de drum, care practic cred cã ne-ar scoate din izolare. De asemenea, un alt proiect de anvergurã mare şi, din punctul nostru de vedere, strategic pentru toatã regiunea, realizarea Autostrãzii Nordului Suceava- Bistriţa – Cluj, unde am putea practic şi noi şi Satu Mare sã fim legaţi la autostradă. Apoi, în rezoluţia pe care, împreunã cu colegii din regiunea Nord-Vest am semnat-o, se aflã şi dezvoltarea unei co­nexiuni de tren de mare vitezã în regiunea de Nord-Vest, precum şi modernizarea cãii ferate Satu Mare – Baia Mare – Cluj şi Sãlaj – Cluj. Tot la capitolul infrastructurã ne-am asumat şi extinderea şi modernizarea aeroporturilor din Regiunea de Nord-Vest. Nu în ultimul rând, am acordat o importanţã deosebitã turismului. Aici am pus un proiect care eu cred cã este de importanţã strategicã pentru judeţul Maramureş în ceea ce priveşte dezvoltarea economicã a judeţului şi mai ales dezvoltarea economicã prin intermediul turismului. Este vorba despre construirea de domenii schiabile în Regiunea de Nord-Vest şi printre aceste domenii pe care am dori sã le promovãm, în Maramu­reş, avem în vedere amenajarea unui domeniu schiabil în zona montanã Cavnic-Gutâi-Staţiunea Izvoare. Este vorba de un total de 40 km de pârtii de schi şi încã 15 km de schi fond şi biatlon. Pentru aceste domenii schiabile practic a fost realizat, la un moment dat, un studiu de fezabilitate şi au fost inclusiv proiecte tehnice de execuţie. Dar asta se întâmpla în anul 2009 şi de atunci se pare cã au fost uitate prin sertarele Ministerului Turismului. Credem cã poate fi realizat acest proiect şi credem cã poate fi realizat din douã surse, ori pe un program guvernamental, ori printr-un parteneriat public privat. Adicã existã soluţii de realizare, şi nu ştiu dacã vã daţi seama ce ar însemna pentru judeţul Maramureş un asemenea proiect. Ar însemna locuri de muncã bine plãtite, dezvoltarea spaţiilor de cazare şi sigur am avea mult mai multe în judeţul Maramureş şi de asemenea, bani mai mulţi la bugetele locale şi la bugetul judeţului Maramureş, bani din care s-ar putea realiza alte lucruri frumoase în judeţ. Mai mult decât atât, cred cã printr-un astfel de proiect am reuşi sã ţinem tinerii acasã, în Maramureş şi sã nu mai plece în strãi­nãtate sau în alte oraşe mai dezvoltate cum ar fi Cluj sau Bucureşti”.