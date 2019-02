Prea vulnerabili în defensivă

• AHC Dobrogea Sud Constanța – CS Minaur Baia Mare 39-33 (17-16) •

Obiectivul accederii în play-off a devenit o utopie pentru CS Minaur, băimărenii contabilizând al treilea eșec din 2019, din tot atâtea etape scurse. Formația antrenată de Raul Fotonea a cedat în deplasarea de la AHC Dobrogea Sud Constanța, contând pentru etapa 17, cu 39-33 (17-16), după o prestație mulțumitoare în prima parte și o repriză secundă în care gazdele au făcut diferența.

Am încasat, totuși, prea multe goluri, ce-i drept am și marcat suficiente, totul decizându-se pe partea defensivă, unde Minaur a fost foarte vulnerabilă. Iar un meci se câștigă datorită apărării, capitol la care băimărenii suferă enorm, fiind pe locul doi de la coadă în Liga Zimbrilor în ceea ce privește această statistică. Avem însă cel mai bun atac din Ligă, dar acest lucru nu ne încântă cu nimic, atâta timp cât ocupăm locul 9, cu perspective infime la play-off.

Am avut o primă repriză bună, în care am condus la două goluri în mai multe rânduri, ultima oară în minutul 14, 7-9. Nu am fost suficient de inspirați să ne menținem în avantaj până la pauză, Dobrogea Sud intrând la cabine cu un avans fragil, 17-16. Începem promițător partea secundă, ne ținem aproape, 19-18, dar cinci goluri marcate de constănțeni semnează sentința: 24-18 (40′). Diferența se mărește chiar și la opt goluri, dobrogenii simt că meciul este rezolvat, chiar dacă, către final, Minaur încearcă să mai reducă din handicap. Dobrogea Sud se impune cu 39-33 și devine pentru moment lider în Liga Zimbrilor. CS Minaur este obligată să lupte până la ultima etapă pentru un loc în play-off, prima oportunitate fiind miercurea viitoare, când joacă acasă cu Politehnica Timișoara, adversar de care trebuie să treacă cu orice preț.

• Arbitri: Liviu Gheor­ghiu / Sebastian Hagiu (Vaslui). Observator FRH: R. Chirvase (București). • Aruncări de la 7 m: 6-8 (transformate: 5-7; au ratat: Crnoglavac, respectiv Csepreghi). Minute de eliminare: 12-6.

• AHC Dobrogea Sud Constanța: Iancu (10 intervenții, a apărat un 7 m), Saldatsenka (2 intervenții), Mitrevski – Crnoglavac 7 (2 din 7 m), Chikovani 7 (2 din 7 m), Kevic 4 (1 din 7 m), Nikolic 4, Nistor 4, Vujovic 3, Mocanu 2, Mladenovic 2, Malinovic 2, Buricea 2, Markoski 1, Susanu 1, Csog. Antrenor: Zvonko Sundovski.

• CS Minaur Baia Mare: Țenghea (8 intervenții), Apostu (2 intervenții, a apărat un 7 m) – Csepreghi 10 (4 din 7 m), Haiduc 7, Botea 5 (2 din 7 m), Brajovic 3 (1 din 7 m), Cristescu 2, Vujadinovic 2, Ștefan 2, Căbuț 2, Popescu, Mureșan, Sza­bo, Marta, Y. Pop. Antrenori: Raul Fotonea și Alexandru Sabou.