Vizibilitate redusă de ceață pe majoritatea sectoarelor de drumuri naționale

Vremea a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse, în cursul zilei, a plouat slab. Stratul de zăpadă este prezent pe arii relativ extinse și măsura până la 84 cm la Cavnic.

Toate sectoarele de drumuri naționale au carosabilul curat și umed. Vizibilitatea este redusă de ceață, sub 50 de metri, pe DN18 si DN19, sub 150 de metri pe Dealul Ștefăniței și Dealul Hera și sub 100 de metri în Pasul Gutâi, Pasul Prislop și Dea­lul Mesteacăn. Angajații secției au intervenit cu șase utilaje și au împrăș­tiat 9,5 tone material antiderapant pentru a preveni formarea poleiului.

Stratul de zăpadă măsoară: 84 cm la Cavnic, 68 cm la Băiuț și Firiza, 64 cm în Pasul Gutâi, 35 cm la Luhei, 34 cm la Ruscova, 26 cm la Mara, 24 cm la Vf. Iezer și în Baia Borșa, 22 cm în Poiana Borșa 20 cm la Coroieni, 19 cm în Leordina, 18 cm la Moisei, 16 cm la Moisei.

Rămâne în vigoare avertizarea referitoare la producerea de avalanșă în Munții Maramureșului și Munții Gutâi (risc însemnat grad 3). La peste 1800 m, vremea caldă din ultimele zile a determinat tasarea, umezirea și topirea parțială a stratului, apa rezultată acumulându-se în pelicule pe straturile mai dure din interior. Temperaturile negative din următorul interval vor conduce la înghețarea apei rezultată la topire și la formarea crustelor de gheață la suprafață și la ușoară consolidare a straturilor superioare. În locurile adăpostite sunt depozite însemnate de zăpadă, aici riscul fiind crescut. La supraîncărcări oricât de slabe se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici sau medii. Sub 1800 m, va continua tasarea, umezirea și topirea parțială a stratului ceea ce poate duce pe anumite pante mai înclinate la declanșarea unor avalanșe spontane de topire, riscul fiind amplificat la orice supraîncărcare a stratului.

Azi, 7 februarie a.c., vremea rămâne apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade, iar cele minime, între -7 și -4 grade.

(d.b.)