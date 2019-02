Curs de limba turcă la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”

În perioada 18 februarie – 22 martie 2019, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Serviciul Împrumut carte pentru adulți, se va desfășura cursul „Învață limba turcă!”, structurat în 2 ședințe a câte 2h/săptămână.

Prima întâlnire va avea loc în ziua de luni, 18 februarie, ora 15, Serviciul Împrumut carte pentru adulți (etajul 2 al bibliotecii). Cursul este gratuit și se adresează oricărei persoane tinere sau adulte, care are cunoștințe de limba engleză.

Cursul este organizat în cadrul proiectului EVS (European Voluntary Service) is our life, finanțat de Comisia Europeană și implementat de Asociația „Mansio” Firiza – președinte Adrian Hochia, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, Filiala Firiza. Formatorii: Nursemin Ҫelikkaya, Cem Sargin și Mahmut Durkal sunt vorbitori nativi ai limbii turce și voluntari în cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare. Înscrierile se vor face la sediul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, Serviciul Împrumut carte pentru adulți, în perioada 11 – 16 februarie 2019.