Frica de viruşi

Epidemia de gripă a fost declarată şi au reizbucnit controversele privind vaccinarea, oficialii susţin imunizarea artificială, dar sînt şi opinii contrare, care arată riscul produselor biologice folosite pentru prevenţie. Nu se mai găsesc vaccinuri în farmacii, iar epidemiologii ne transmit că pericolul nu a trecut. În loc să folosim teama populaţiei, ar trebui ca sistemul medical să ne informeze corect. Sfatul să ne spălăm pe mîini şi să tuşim în batistă este de-a dreptul ridicol!

Avem 92 de decese din cauza gripei, însă cifrele din statistici trebuie privite cu scepticism. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, şi-a exprimat îndoiala că spitalele declară în mod corect numărul cazurilor de infecţii respiratorii, dar este cert că au fost distribuite în ţară 1,3 milioane de vaccinuri, pentru vaccinarea gratuită a grupelor de risc. Virusul gripal n-a putut fi ţinut sub control şi Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, a recunoscut epidemia.

Trebuie să ne vaccinăm dacă facem parte din „grupele de risc”, iar ceilalţi oameni, dacă vor, îşi pot procura vaccin franţuzesc din farmacie, costă 64 de lei, şi să meargă la medicul de familie pentru a-şi injecta substanţa în corp. Desigur, pacientul trebuia să citească prospectul şi să decidă dacă se vaccinează au ba. Apelurile pentru vaccinare s-au înmulţit, populaţia este îndemnată să se vaccineze. Sfatul e greşit.

Medicii de familie au vaccinat 1,3 milioane de români, dar cine a verificat dacă fac parte dintr-o grupă de risc sau nu? Din păcate, multe persoane cu risc n-au fost vaccinate, cum sînt cei 92 de morţi. În ianuarie 2019, s-au îmbolnăvit de gripă 20.000 de români, iar infecţii respiratorii acute au făcut 500.000, deci este posibil ca în această iarnă să se fi îmbolnăvit de gripă 2-3 milioane de români (aproximativ 10% din populaţie are imunitate slabă şi trebuie să se vaccineze).

Decizia a fost lăsată la voia medicilor de familie, iar rezultatul se vede, 92 de oameni cu risc, dar nevaccinaţi, au făcut gripă plus complicaţii şi au decedat. Ne pare rău că statul a cheltuit 50 de milioane de euro pentru vaccinare gratuită, dacă altcineva a decis pe cine să vaccineze. Iată cum sînt cheltuiţi banii adunaţi de la contribuabili! Nu a fost respectat dreptul la viaţă, integritate fizică, ocrotirea sănătăţii, prevăzut de Constituţie.

Cînd instituţiile de stat ne dau informaţii vagi, alarmiştii îndeamnă lumea să se vaccineze, deşi nu e cazul (s-ar produce modificarea rapidă a structurii antigenice, virusurile ar deveni mai rezistente sub presiunea anticorpilor din masa populaţiei). De altfel, cauzele gripei nu sînt cunoscute, epidemiologii n-o pot preveni, se mulţumesc s-o supravegheze, să izoleze viruşii, să avertizeze despre iminenţa unei epidemii şi să prepare rapid vaccinul corespunzător. Nu există vaccin durabil, pe la anul virusul va avea altă formă, total contagioasă, la care nimeni nu e imun.

În caz de gripă, se recomandă repaus la pat, sucuri din fructe proaspete, ceaiuri, supe călduţe (pentru a transpira) şi calciu. Vitamina C nu-i antigripal (dr. Mircea Chiotan, „Boli infecţioase”). Faci febră 39 de grade (febra grăbeşte vindecarea), te simţi rău, nu există leac, stai în casă 5-7 zile şi trece. Ei bine, ne spălăm pe mîini, tuşim în batistă, dar adevărul este că rezervorul de infecţii inaparente este uriaş, prin urmare oameni aparent sănătoşi împrăştie viruşi şi, dacă imunitatea ne este compromisă, ne vom îmbolnăvi şi va trebui să facem faţă singuri bolii, căci gripa n-are nici un fel de terapie.

Grija noastră nu trebuie să fie aceea să ne vaccinăm, am deveni dependenţi de aceste produse biologice replicate industrial, prin metode chimizate, străine de natura corpului uman, ci să trăim sănătos, natural, fără abuz de medicamente.