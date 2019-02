Rezultate pe măsura posibilităților

• Știința Explorări Baia Mare – Unirea Dej 1-3 (-17, -19, 23, -20) •

Cu probleme accentuate atât la nivelul lotului de jucători, dar mai ales financiare, Știința Explorări încearcă pe cât posibil să ducă campionatul la bun sfârșit, iar în ceea ce privește rezultatele, acestea sunt pe măsura condițiilor oferite la clubul băimărean.

Așa s-ar putea traduce și deznodământul ultimei partide din campionat cu Unirea Dej, de miercuri seara, în care oaspeții s-au impus fără emoții cu 1-3 (-17, -19, 23, -20). Un alt impediment în pasul greșit al băieților lui Marius Botea și Sorin Pop este și al absenței argentinianului Cristian Imhoff, dar asta nu garanta nimeni că Știința Explorări ar fi câștigat duelul cu dejenii dacă acesta s-ar fi aflat în teren. Trebuie să recunoaștem că gruparea de volei trece printr-o perioadă critică, poate cea mai dezamăgitoare de la înființare, iar un viitor sezon în primul eșalon devine pe zi ce trece doar un vis. Dacă autoritățile locale și județene nu vor sprijini mult mai consistent contribuția financiară către Știința Explorări, există toate premisele ca din vară să vorbim la trecut de echipa ce a adus primul titlu în provincie.

Marius Botea (antrenor principal Știința Explorări): „Din păcate am făcut multe greșeli, mai ales în primele două seturi când am avut o preluare slabă și am fost blocați de foarte multe ori în atac. Se simte și absența lui Imhoff din echipă, dar concluzia este că am făcut un meci slab”.

Evoluția scorului

• Setul I: 2-4, 6-11, 7-17, 12-18, 17-25; Setul II: 2-0, 7-10, 9-16, 13-20, 19-25; Setul III: 2-4, 6-4, 9-10, 17-12, 20-17, 23-23, 25-23; Setul IV: 4-3, 6-8, 11-9, 12-13, 15-20, 20-22, 20-25.

• Știința Explorări Baia Mare: Răileanu 2 p, Țuțea 10 p, Mocanu 8 p, Talpă 5 p, Nagy 21 p, Crișan 10 p, Popovici (libero). Au mai jucat: S. Dragomir și Al. Dragomir 1 p. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop. • Unirea Dej: Vidovic 7 p, Tarța 8 p, Coasă 16 p, Magdaș 10 p, Suson 17 p, Mihălescu 16 p, Kantor (libero). Au mai jucat: Curuia-Pop, Fl. Bartha și Grigoraș 4 p. Antrenori: Marius Dascălu și Tiberiu Szilagy. • Au arbitrat: Ioan Bârsan Marius și Cornel Gorban (Iași). Observator FRV: Vasile Dușa (Zalău).

Rezultatele etapei a 14-a: CSM Câmpia Turzii – Dinamo București 0-3; Steaua București – CSM București 1-3; Știința Explorări Baia Mare – Unirea Dej 1-3; Universitatea Cluj-Napoca – CSVM Zalău 1-3; Arcada Galați și SCMU Craiova au stat.

Etapa viitoare (sâmbătă, 9 februarie): CSM Câmpia Turzii – Universitatea Cluj-Napoca, ora 18.00; Dinamo București – Steaua București, ora 14.00, Digi Sport; Arcada Galați – Știința Explorări Baia Mare, ora 18.00; Unirea Dej – SCMU Craiova, ora 18.00; CSM București și CSVM Zalău stau.