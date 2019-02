Liga Studenţilor are un nou birou de conducere

Joi, 7 februarie, membrii Adunării Generale a Ligii Studenţilor “Pintea Viteazul” (LSPV) şi-au exprimat votul şi au ales un nou Birou de Conducere pentru organizaţie. Asociaţia Liga Studenţilor „Pintea Viteazul” are, aşadar, o nouă echipă care va prelua, pentru următorii doi ani, frâiele reprezentării studenţeşti din Baia Mare.

Cei 7 tineri studenţi care au preluat conducerea sunt entuziaşti şi motivaţi să asigure continuitate în munca depusă până acum de către organizaţie. Structura noului de Birou de Conducere este următoarea: preşedinte – Daiana Ioana Criste, secretar general – Andrei Buda, vicepreşedinte educaţional – Andreea Alexandra Terheş, vicepreşedinte HR – Antonia-Gabriela Nyisztor, vicepreşedinte IT – Călin Terheş, vicepreşedinte proiecte – Dumitru Pop, vicepreşedinte fundraising – Paul Ciulean. „Rolul Ligii Studenţilor „Pintea Viteazul” este unul foarte important pentru studenţii din Baia Mare, organizaţia reprezentând drepturile şi interesele studenţilor şi militând pentru respectarea acestora, dar şi pentru întreaga comunitate, deoarece desfăşoară numeroase proiecte pentru studenţi, dar şi tineri care răspund nevoilor reale ale lor. Sperăm să dovedim încrederea pe care am primit-o astăzi din partea Adunării Generale şi suntem motivaţi să muncim şi mai mult în cadrul organizaţiei”, a declarat Daiana Ioana Criste, preşedintele Ligii Studenţilor „Pintea Viteazul”. Mandatul va dura doi ani, timp în care studenţii vor fi responsabili de activitatea organizaţiei, care constă în principal în reprezentarea drepturilor şi intereselor studenţilor din Baia Mare la nivel local şi naţional, dar şi implementarea de proiecte care să ofere tinerilor oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală. „Ne-am asumat un rol important şi suntem conştienţi de responsabilitatea pe care o avem, dar suntem încrezători în competenţele dezvoltate cu ocazia zecilor de proiecte la care am participat şi în care ne-am implicat ca organizatori. În cei aproape 14 ani de la înfiinţare, Liga Studenţilor ”Pintea Viteazul” a militat pentru binele a zeci de mii de studenţi, suntem onoraţi să ducem tradiţia mai departe şi vom continua să reprezentăm studenţii şi tinerii, şi să le oferim oportunităţi de dezvoltare. Suntem entuziasmaţi şi motivaţi pentru a duce mandatul la bun sfârşit şi pentru a menţine organizaţia pe acelaşi trend ascendent”, a adăugat Andrei Buda, secretar general al Ligii Studenţilor „Pintea Viteazul”.